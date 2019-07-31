孕前判断是否适合妊娠 需筛查肺动脉高压 

气促、咳血、头晕、持续性高血压……23岁孕妇阿芳（化名）妊娠时合并肺动脉高压，怀孕7个月时病情危急，广州医科大学附属第三医院医生建议她尽快剖宫产终止妊娠，没想到她不遵医嘱还自行出院。

为保母婴平安，广医三院启动重症孕产妇院外追踪随访应急预案，密切追踪，荔湾区、天河区两区妇幼网络展开三级总动员，组成由区妇幼保健院、社区卫生服务中心、街道、社区居委会构成的联防团队。暖心行动触动阿芳和家人，她终于配合治疗，在广医三院广州重症孕产妇救治中心陈敦金教授的救治下，顺利剖宫产，母女平安。

高危孕产妇

任性出院急坏医生

几个月前，阿芳（化名）因血压升高伴有头晕到广医三院就诊。经过仔细检查，医生诊断她为妊娠合并肺动脉高压，考虑到病情还在持续加重，随时可能影响母婴安全，建议她尽快剖宫产终止妊娠。然而，当时已怀孕7个月的阿芳却不愿意相信，她拒绝手术并强行出院。

这可急坏了医生。因为妊娠合并肺动脉高压很危险，若不及时治疗，会导致全身缺氧，而怀孕本身就加重了心脏的负担，母婴所面临的风险极高。有数据显示，妊娠合并肺动脉高压的围产期死亡率高达30%~50%，因此，国际和国内的肺动脉高压指南都明确建议：肺动脉高压女性避免妊娠。

阿芳任性地自行出院，医生却不愿坐视不管。为此，广医三院即刻启动重症孕产妇院外追踪随访管理预案，对她进行追踪随访，并不断劝说她回院接受治疗。其间，广医三院相关科室医务人员不断致电，与阿芳及其家属沟通数十余次，两区三级联防团队也数次沟通、上门随访并陪同就医检查，用耐心和专业逐渐改变阿芳的抗拒。

20多天后，阿芳病情果然加重，出现了头痛、呼吸困难的症状，广医三院开放危重症孕产妇救治绿色通道，由该院广州重症孕产妇救治中心陈敦金教授坐镇制定治疗方案，全力救治，终于帮她顺利剖宫产下女儿，母女平安。

孕前筛查肺动脉高压

早发现早干预

广医三院心血管内科副主任医师马莉提醒，孕期发生肺动脉高压对于母婴安全的危害极大，应当引起人们的高度重视。肺动脉高压在临床中并不少见，主要临床表现是活动后气促，并伴有不同程度的呼吸困难。这种病如果是发生在孕期，随着肺动脉压的升高，妊娠包括分娩期间的风险就越高。

不过，肺动脉高压初期气促的症状容易被忽视，尤其是气促的程度不太严重时，孕妇会误以为是孕期的正常现象。其实，如果孕期发生气促等症状，就应该进行全面的筛查。

她建议，除了有症状的年轻女性要去筛查以外，一些诊断为结缔组织病的，或是合并HIV感染，患有先天性心脏病的女性，孕前也应当做肺动脉压的筛查，以便早发现早干预，然后再根据情况判断是否适合妊娠。

对于筛查出来的肺动脉高压患者，治疗上首先要找到引起肺动脉高压的原因，考虑是否能够治疗以及解除高压。马莉强调，对于难以找到发病原因的特发性肺动脉高压的患者，一定要避免妊娠。一旦妊娠了不管是流产或是分娩，都会对产妇生命安全造成重大威胁。

对于像系统性红斑狼疮等结缔组织病，HIV病毒感染等自身免疫性疾病以及先天心脏病引发的肺动脉高压很难完全缓解，所以这部分病人医生会建议尽可能地避免妊娠。而对于由围产期心肌病、妊娠时心脏增大导致左心衰所诱发的肺动脉高压，则是可以治疗的，随着左心衰的好转，肺动脉高压会得到缓解，所以对于这类病人，临床上并不要求其避免妊娠。