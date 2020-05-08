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援鄂医疗队长分享孕产妇患者救治经验:"苗苗守护群"搭建交流桥梁

2020年05月08日17:21 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月8日电 （许心怡）8日，国务院联防联控机制就北京大学第三医院援鄂情况举行发布会。会上，北京大学第三医院援鄂医疗队队长、医院副院长沈宁表示，妇产科、生殖医学中心是北医三院的特色学科，学科带头人乔杰院士和他的团队以及武汉同道一起，对武汉118名新冠肺炎的孕产妇进行了临床特征的总结，发现孕产妇感染新冠肺炎发展成重症的风险并不高于一般人群，但是在孕晚期发生率会更高一些，总体预后良好。需要关注产后这些孕妇可能会出现病情加重，要重视。

沈宁指出，在药物治疗方面，考虑到妊娠的问题，需要尽量选择对胎儿影响小的治疗药物，如果确诊新冠肺炎是在妊娠的晚期，可以考虑先终止妊娠，然后再给予药物治疗。

“我们在病房曾经收治过这样一例新冠感染的孕妇，她因为不敢去产检，又担心药物对胎儿造成影响，她就自行停用了乙型肝炎需服用的药物，导致了孕晚期出现严重的肝脏功能异常，在合并新冠感染之后，病人和家属也非常担心这个疾病会对胎儿造成影响，所以他们也一直在考虑是否要提前终止妊娠，为这件事情十分担忧。” 沈宁回忆，我们医疗队在收治这个病人之后，立刻和武汉同济妇产科的同道一起，与北医三院的产科、消化科、感染疾病科连线，给她制定了非常有效的治疗方案。这个病人病情很快就得到了明显好转，同时我们也积极和病人、家属沟通病情，建议继续妊娠。在病人出院之前，我们建立了一个微信群，叫“苗苗守护群”。一直到现在，我们的产科专科的护士还每天都和病人交流沟通，孕妇已经妊娠34周左右了，目前她和胎儿状态都非常良好。

(责编：刘卿、孙博洋)


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