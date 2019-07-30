复旦大学附属肿瘤医院胸外科主任 陈海泉

很多人拿到体检报告时，看到查出肺部结节就很害怕，这是否意味着得癌了？肺部结节是一种多系统多器官的肉芽肿性疾病，常侵犯肺、双侧肺门淋巴结，是类圆形，影像学表现为密度增高，周围被含气肺组织包绕的软组织阴影。虽然肺部结节不一定就是肺癌，但有可能往肺癌的方向转变，所以肺部结节是肺癌的一个很重要的指标和因素。

肺部结节也分型。抽烟者所发生的肺部结节，大部分是实性肺结节；不吸烟者所发生的肺部结节，大部分是磨玻璃肺结节，这两种肺部结节性质完全不同。实性肺部结节，如符合手术指正，需尽早进行手术切除，而且越早越好，因为这种实性肺部结节，增长速度非常快，可能在一年内就迅速变为中晚期肺癌。而70%的磨玻璃结节发展很慢，所以无须着急手术，一旦体检报告出现“磨玻璃结节”，不要着急“一刀切”，随访是“上上策”。

磨玻璃肺结节正确随访方式是：结节小于4 毫米时，可不必常规随访；结节在5~8 毫米时，建议每6~12个月定期随访，病情稳定后延长至每18~24个月随访一次；结节大于8 毫米时，每3个月随访一次。而对于中老年人、长期吸烟史等高危因素的肺癌高危患者，在结节小于4毫米时，不需要定期随访；结节大于5毫米时，常规3个月、6个月、12个月随访。

对于上述高危患者，一旦结节快速长大，形态高度怀疑癌变，进展为大于1厘米且变为实性结节者，可以考虑穿刺活检，明确诊断。快速长大直径超过1厘米但仍为磨玻璃样结节，宜行手术切除。大多数病人可选择全面微创切除，以绝后患。

研究发现，磨玻璃结节型的肺腺癌预后很好，5年总体生存率达98.99%，明显高于整个肺腺癌人群的总体生存率。所以磨玻璃结节型肺癌是一种“懒癌”，长期随访跟踪，适当时间手术不会影响患者的治疗效果和生存率。▲、