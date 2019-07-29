聚焦胸痛急救 中国胸痛中心实现“三年认证1000家”

7月26日，中国胸痛中心认证1000家总结大会在苏州举办，近2000名心血管领域的专家和胸痛中心医院代表出席。

图为大会现场

中国心血管健康联盟主席、中国胸痛中心监督委员会主席葛均波院士在大会致辞中表示：当前我国心血管疾病发生率持续上升，已经成为中国居民死亡率最高的疾病之一，给社会、家庭和患者带来沉重的经济负担和心理负担。为了让每个中国人都拥有健康的心脏，胸痛中心应运而生。在国家卫健委的指导和全行业的共同努力下，胸痛中心成立之初许下的“三年认证1000家”的诺言得以实现。未来胸痛中心将聚焦基层，让心血管疾病救治网真正覆盖全国，推动心血管疾病防治体系建设。

中国县域院长联盟主席王陇德院士通过视频向胸痛中心三年所取得的成绩表示祝贺，并指出当前心脑血管疾病防治刻不容缓。“县郡定，天下安”，我国心脑血管病患者数量庞大，分布广泛，因此胸痛中心和卒中中心不仅要建在城市，更需要深入到越来越多的县域医院中去。王陇德呼吁社会各界加入胸痛中心和卒中中心建设队伍中，充分发挥中心引领作用，带动周边网络医院、社区卫生服务中心等基层医疗机构加入协同救治体系中，构建基于价值医学的多学科联动共管、急慢分治、防控一体的疾病综合服务体系。

国家卫生健康委员会医政医管局医疗资源处处长王毅表示，近年来心脑血管疾病发病率持续上升，已经成为“健康中国2030”战略实施道路上的巨大阻碍。今后，卫健委将进一步加强对胸痛中心建设的引导和推动，形成卫生行政部门主导，行业推动，全民参与的新局面。同时要求各地各单位要结合自身情况，对照《健康中国行动》要求，制定胸痛中心建设任务，力争到2020年，在各地市实现胸痛中心全域覆盖，基本形成城乡一体化的胸痛急救网络。

苏州工业园区管委会副主任夏芳在会上表示：中国心血管健康联盟和胸痛中心总部落户苏州工业园区以来，积极推动园区医院建设胸痛中心，让居民健康得到有力保障。胸痛中心认证1000家对中国心血管健康联盟和苏州工业园区而言，既是一张出色的成绩单，也是一个崭新的起点。园区管委会将积极践行健康中国行动要求，继续加大对胸痛中心建设和心血管疾病防治推广力度，全力支持中国心血管健康联盟探索出一条具有中国特色的心血管疾病诊疗之路，从而助推我国心血管疾病防、救、治、康一体化建设进程。

在主题报告中，苏州市卫生健康委员会谭伟良主任、中国心血管健康联盟副主席、中国胸痛中心认证工作委员会主任委员霍勇教授、天津市胸科医院郭志刚院长、华中科技大学同济医学院附属协和医院黄恺教授、遵义医科大学附属医院石蓓教授以及向定成教授分别围绕《胸痛中心建设助力卫生改革发展》、《全国胸痛中心未来发展方向及任务》、《天津市胸科中心建设的实践》、《推动省/市胸痛中心联盟成立，构建全省胸痛救治体系》、《区域联盟帮扶下的县域医院胸痛中心建设成果》及《省级胸痛中心联盟常态化质控体系建立》做主题讲话。（耿亚科）