县域胸痛中心围猎”黑天鹅”：不要让肺栓塞、主动脉夹层成为惨痛教训

经济学领域有一个专业名词叫“黑天鹅”，专门指发生概率小但危害巨大的事件。而心血管领域“黑天鹅” 事件一旦出现，往往意味着死神的降临。《中国心血管病报告2018》数据显示，胸痛中心接诊患者中，急性冠状动脉综合症（ACS）、肺栓塞和主动脉夹层，是三大致死性胸痛。其中ACS最常见，但肺栓塞和主动脉夹层隐匿性强，容易漏诊和误诊，死亡率更高。

由中国心血管健康联盟指导、苏州工业园区心血管健康研究院主办、中国县域医院院长联盟协办、拜耳公司支持的“健康县域-双中心交叉学科危重症诊疗提升计划”于2020年6月正式启动。项目启动会由人民网·人民健康全程直播，吸引了全国范围内近千家县域医院积极参与。

中国心血管健康联盟副主席，中国县域医院院长联盟执行主席霍勇介绍，从ACS到“全面胸痛”是胸痛中心2020年的重点工作之一。我们在胸痛中心建设过程当中特别重视急性冠脉综合症，包括急性心肌梗死、心绞痛的救治，但是在同样胸痛的病人当中，我们忽略了两个重要的疾病：肺栓塞和主动脉夹层，这就是我们谈的所谓的“黑天鹅”。他指出,我们不仅要关注急性冠脉综合症到关注“全面胸痛”，尤其要聚焦在肺栓塞和主动脉夹层，这是我们胸痛中心建设延伸到泛血管的非常重要的项目和推进工作，是胸痛中心2020年重点工作之一。

中国心血管健康联盟主席葛均波院士表示，县域胸痛中心要关注肺栓塞、主动脉夹层，规范诊疗救治。县域人口基数大，现有医疗水平下，除了心肌梗死之外，对肺栓塞和主动脉夹层认知度比较低。在农村偏远地方，一旦高血压不能有效控制，将导致主动脉夹层的发病率增高。同时，肺栓塞在老年人，尤其是不大活动的女性发病率较高。肺栓塞不仅死亡率高，也会发生心力衰竭，导致预后效果差。葛均波呼吁大家，关注这两个疾病，早期识别、早期诊断、早期干预，并倡导在县域胸痛中心建设的基础上，进一步推动肺栓塞和主动脉夹层等“全面胸痛”的规范诊疗救治。

另外，会上有来自县域医院的院长代表分享了县域医院围猎“黑天鹅”事件的真实故事。“去年我院急诊收治了一名38岁的女性患者，患者因头晕，并晕厥两小时急诊入院，入院之后启动了多学科协同诊治流程。患者的脑CT显示无异常，超声显示左小腿肌间静脉血栓形成，肺动脉CTA显示急性肺栓塞，我们立即启动绿色通道，由呼吸内科及时对患者进行了融拴和抗凝治疗，患者10日后康复出院。”山东金乡县人民医院院长代建军称。

代建军表示，山东金乡县人民医院承担着周边四省九县200万人民群众的医疗保健任务。医院胸痛中心建设过程当中，不断完善院前与院内无缝衔接，持续优化院内救治流程和绿色通道，实现了县域协同救治，包括乡镇卫生院，院前急救120、院内多学科共同协作，对胸痛、卒中等危重症的急诊救治流程实现了突破性进展，急性心肌梗死的平均门球时间从创建初期的130分钟下降到目前的50分钟左右，最短的门球时间由58分钟下降到17分钟。

安徽太和县人民医院副院长孙廷强介绍称，在加强双中心建设过程中，感受到了对胸痛、卒中等急危重症患者进行早期诊断，分类治疗，为患者提供绿色通道的的重要性。他讲到，今年4月27日，我院收治一名主动脉夹层患者，就诊时我们结合胸痛症状，不排除主动脉夹层的可能，随后开启急救绿色通道，并进行心脏CTA检查。随后，确诊为三型主动脉夹层，给予血压、心率的干预和监控，使其平稳渡过主动脉壁水肿期后，在全麻下行主动脉夹层腔内隔绝术，术后康复出院。

浙江海盐县人民医院副院长马小董也分享称，县域胸痛中心、卒中中心建设的价值，不仅在成功的急诊救治，院前、院中、院后的闭环管理可以真正实现疾病从防到治，从急到慢的延伸，做到防治康结合。我们医院在胸痛中心、卒中中心的建设过程当中，除了完善急诊救治流程，上下联动打造30分钟黄金救治圈，建立了急救防治县域医共体。通过院前加强健康宣教提升救治意识，院内优化救治流程提高救治效率，院后根据随访管理改善预后，实现了全域覆盖、全民参与、全程管理“三全”模式在县域的落地。