可爱小胖墩 易患性早熟

儿童性早熟，影响的不仅是孩子的身高，更可能增加他们患上生殖系统肿瘤的风险。对于儿童性早熟后知后觉的家庭，那是难以言说的伤痛。日前，第十八届全国儿科内分泌遗传代谢病学术会议在重庆召开，首个中国中枢性性早熟大数据库随访平台宣布正式启动。

中华医学会儿科分会内分泌遗传代谢学组组长傅君芬教授介绍，一些成年人用于养生的补品，并不适合给未成年人长期服用。现实生活中，就有家长盲目给小孩进补，导致小孩性早熟，让一家人后悔不及。

“如今的小孩学习压力大，尤其在小升初、初升高阶段，正是孩子们发育的时期。我就遇到过一个初三的小男孩，家长几乎天天都给他吃一碗蛋白粉，半年后发现孩子不长身高了，检查后才发现他骨骼已经接近闭合。”傅君芬表示，诱发性早熟的原因有饮食、环境、生活习惯等。如今不少小孩过度摄入高热量、高脂肪、蛋白质，那些看起可爱的小胖墩们，在同龄人中更有性早熟的风险。许多成年人服用的补品如蜂蜜、蜂王浆等中含有类雌激素，如果长期给小孩服用，同样可能诱发性早熟。

中华医学会儿科学分会副主任委员罗小平教授介绍，近年来，我国儿童性早熟的发病率明显上升，已经成为常见的儿童内分泌疾病。有数据统计，我国儿童性早熟患病率为0.43%，以此推算，全国范围内约有53万患儿。

通过搭建中枢性性早熟大数据库平台，不仅有助于提高患者治疗依从性，为患者提供更规范的诊疗服务和长期的医疗咨询等，还将帮助医生更好的管理患者，为医生提供更系统更全面的科研数据，获得不同的更长期的安全性和有效性数据，探索更优的诊疗方法。

由中国健康促进基金会与中华医学会儿科分会内分泌遗传代谢学组，联合主办的中枢性性早熟大数据库平台，拟在全国范围内启动约40余家中枢性性早熟中心医院，通过患者、医生在数字化平台上自主登记，实现病例记录、随访提醒、随访结果记录等，预期5年内规范化管理约2000例中枢性性早熟患儿，加强规范化诊疗，助推中枢性性早熟诊疗发展。

性早熟

性早熟一般是指女孩8周岁以前、男孩9周岁以前出现与年龄不相应的第二性征异常情况。如，女孩乳房发育、月经初潮，男孩睾丸增大、阴毛、腋毛或痤疮等出现，或短时间内身高增长明显加快等。性早熟又分为中枢性性早熟、外周性性早熟以及部分性性早熟。中枢性性早熟较为常见。

性早熟对儿童生理及心理的影响

傅君芬介绍：“性早熟对儿童身体、心理都会产生很大的影响。”

首先，性早熟儿童骨骼成熟加速，会出现骨骺提前闭合，导致患儿成年后身材矮小。中枢性性早熟患儿如果得不到及时、恰当的治疗，最终成年会损失约10厘米的身高。

另外一方面，性早熟儿童虽然性发育开始启动，但其实际年龄、心理成熟程度却与此极不匹配，很容易造成孩子的心理障碍。性早熟儿童容易产生与年龄不相符的性冲动，容易导致早恋、发生过早性行为、甚至早孕等一系列社会问题。性早熟还可能会影响成年以后生育情况，并增加患儿生殖系统肿瘤的风险。

值得注意的是，很多家长对性早熟缺乏科学、正确认知。有数据显示，我国儿童性早熟就诊率不足1/3。傅君芬强调：“家长对儿童性早熟一定要给予足够的关注和重视，要注意远离可能引发性早熟的高危因素，发现疑似性早熟的表现，要及时到正规医院就诊，避免给孩子的成长造成不可挽回的伤害。