你还相信23蹿一蹿？矮小症有治疗时限！

民间有种说法“二十三，蹿一蹿”，人们也常用这句话安慰个子矮小的孩子。那么23岁是否有机会身高猛蹿一下？未必！南方医科大学第三附属医院副院长、内分泌代谢科主任沈洁介绍，孩子的骨骺一旦闭合，没有机会再长高了，因此矮小症一定要及时发现，及时干预。

17岁少年没机会再长高

今年17岁的小武一直以来都很自卑，因为他比同龄人矮很多，从小念书，他总是被老师安排到教室的第一排座位，排队时也总是在最前面。小时候矮，父母就觉得孩子以后会长高的，也没有在意，等过了青春发育期，小武还是比同龄人矮很多，自己非常自卑，到南医三院内分泌代谢科就诊，被诊断为矮小症。医生为小武做了全面的检查，检查结果显示其骨骺已经闭合，没有机会再长高了，非常遗憾。

别让孩子错失治疗时机

沈洁介绍，目前，我国儿童矮小症发病率约为3%，所有矮小人口中，3—15岁需治疗的患儿约有700万，然而，能受到正规合理治疗的孩子很少，总体知晓率、治疗率严重偏低，若在骨骺闭合前能得到正规的治疗，有望恢复理想的身高，若错过治疗时机，想再长高几乎就不可能了。

如何知道孩子患矮小症？

沈洁教授表示，目前临床上一般用标准差法来判断身材矮小，即儿童身高低于同年龄、同性别、同地区、同种族正常儿童身高标准低于两个标准差，就可诊断为矮小症。对家长而言，如果孩子长期低于同龄人半个头且每年长高缓慢，则应考虑是否存在矮小症的可能性。

1.生长激素缺乏或分泌不足，导致身高不能正常生长（即通常所指的侏儒症），如果不进行生长激素替代治疗，最终身高只能达到130厘米左右。

2.性早熟患儿通常个子偏矮。 3.家族性矮身材。

4.其他疾病，如先天性卵巢发育不全、某些代谢性疾病（如先天性软骨发育不全、肾小管酸中毒等）和某些慢性疾病及营养不良等。

矮小症的治疗方法有哪些？

沈洁介绍，因治疗方法依病因不同而不同，切忌私自使用“生长激素”。需到内分泌专科就诊，查明原因，从而有针对性地治疗。

一般而言，矮小症患者大多数可通过药物治疗而长高，关键是要早发现早治疗，在骨骺线闭合前（性腺发育启动前治疗最好）进行对症治疗。甲状腺功能低下引起的矮小，可用甲状腺素治疗。侏儒症，应补充生长激素进行药物治疗，对慢性肾衰和宫内发育迟缓等非生长性激素缺乏等引起的矮小，一般不建议采用生长激素治疗。

对于性早熟患儿，家长应警惕，性早熟会影响孩子最终身高。由于性激素提早释放，虽然在早期身高暂时会比同龄孩子高，但由于性激素的刺激，骨成熟变早，骨骺会提前闭合，透支了生长潜能，导致生长期缩短，使身高发育过早停止，最终导致身材矮小。临床上一般认为女孩在8岁以前出现乳房发育，在10岁以前月经初潮；男孩在9岁以前出现第二性征，并伴有体格的过速发育，称为性早熟。沈洁提醒，家长应避免给孩子使用含激素类食物，女孩子在成年前尽量少用化妆品，以免导致孩子性早熟。