国家卫健委：病毒性肝炎流行态势得到有效控制

据新华社北京7月27日电（记者 温竞华）国家卫健委疾控局局长常继乐26日表示，随着我国不断加大防治工作力度，病毒性肝炎的流行态势得到了卓有成效的控制。

常继乐在26日举行的“2019年世界肝炎日宣传大会”上说，我国2014年1-4岁的人群乙肝病毒表面抗原流行率是0.32%，提前实现了世界卫生组织西太区乙肝控制的目标。2018年我国甲肝报告发病率为1.17/10万，也已降至历史最低水平。

多年来，我国病毒性肝炎防治工作持续推进、不断加码：推进国家免疫规划，全面开展预防乙肝母婴传播工作，加大规范性的治疗和管理，将部分肝炎药物纳入医保目录，降低药品价格，广泛宣传病毒性肝炎的知识和常识，防治工作取得了显著成绩。

据统计，我国现有乙肝携带者约8600万，丙肝携带者约1000万。常继乐说，由于长期积累的乙肝、丙肝等病毒携带者和患者人群基数大，加之社会力量动员不足，公众认识局限，病毒性肝炎的防治任务仍然十分严峻。

近年来，随着直接抗病毒药物（DAA）的问世，丙肝已经可以被治愈。但世界卫生组织驻华代表高力说，丙肝治疗仍然面临阻碍，“很多人并不知道自己感染了丙肝，也没有通过相应的检测服务来知晓自身的感染状况。同时，因为相应药品的价格较为高昂，一些患者即便知晓自身丙肝感染状况，也负担不起相应治疗费用。这些是我们未来要关注的方向。”