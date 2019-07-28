我国病毒性肝炎流行态势得到有效控制

据新华社电 （记者温竞华）国家卫健委疾控局局长常继乐26日表示，随着我国不断加大防治工作力度，病毒性肝炎的流行态势得到了卓有成效的控制。

常继乐在26日举行的“2019年世界肝炎日宣传大会”上说，我国2014年1－4岁的人群乙肝病毒表面抗原流行率是0.32％，提前实现了世界卫生组织西太区乙肝控制的目标。2018年我国甲肝报告发病率为1.17／10万，也已降至历史最低水平。

多年来，我国病毒性肝炎防治工作持续推进、不断加码：推进国家免疫规划，全面开展预防乙肝母婴传播工作，加大规范性的治疗和管理，将部分肝炎药物纳入医保目录，降低药品价格，广泛宣传病毒性肝炎的知识和常识，防治工作取得了显著成绩。

据了解，接下来卫健部门将进一步调整和完善病毒性肝炎的防治策略，加快推进预防接种规范化管理，鼓励疫苗研发创新，提升群众肝炎防治的健康素养，将肝炎防治工作重心从传统的“治”逐步转移到“预防、治疗、康复管理”，推动各级医疗卫生机构相互交流，资源共享。