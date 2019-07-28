热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

我国病毒性肝炎流行态势得到有效控制

温竞华

2019年07月28日09:15 来源：广州日报

　　据新华社电 （记者温竞华）国家卫健委疾控局局长常继乐26日表示，随着我国不断加大防治工作力度，病毒性肝炎的流行态势得到了卓有成效的控制。

　　常继乐在26日举行的“2019年世界肝炎日宣传大会”上说，我国2014年1－4岁的人群乙肝病毒表面抗原流行率是0.32％，提前实现了世界卫生组织西太区乙肝控制的目标。2018年我国甲肝报告发病率为1.17／10万，也已降至历史最低水平。

　　多年来，我国病毒性肝炎防治工作持续推进、不断加码：推进国家免疫规划，全面开展预防乙肝母婴传播工作，加大规范性的治疗和管理，将部分肝炎药物纳入医保目录，降低药品价格，广泛宣传病毒性肝炎的知识和常识，防治工作取得了显著成绩。

　　据了解，接下来卫健部门将进一步调整和完善病毒性肝炎的防治策略，加快推进预防接种规范化管理，鼓励疫苗研发创新，提升群众肝炎防治的健康素养，将肝炎防治工作重心从传统的“治”逐步转移到“预防、治疗、康复管理”，推动各级医疗卫生机构相互交流，资源共享。

(责编：李栋、孙博洋)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn