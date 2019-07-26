妇幼健康促进行动：织起妇女儿童健康政策保障网

人民网北京7月26日电 健康中国行动推进委员会办公室25日召开新闻发布会，解读“健康中国行动”之妇幼健康促进行动有关情况。国家卫生健康委妇幼司司长秦耕指出，健康中国行动明确提出了实施妇幼健康促进行动的目标、考核指标、实现路径和工作措施，并结合实际合理提出了个人倡导性指标和政府工作指标。对此，将进一步明确各有关部门职责，共同织起促进妇女儿童健康的政策保障网。

5个指标、10项举措织起妇幼健康保障网

秦耕强调，妇幼健康服务将继续坚持“大妇幼、大健康”理念，坚持和发展“保健与临床相结合、个体与群体相结合、中医与西医相结合”具有中国特色的妇幼健康发展道路，以提高妇女儿童健康水平为核心，为妇女儿童提供连续、综合、规范的医疗保健服务，推动相关政策措施和服务有效衔接，实现对妇女儿童全方位全周期的服务和保障。

秦耕介绍，本次妇幼健康促进行动的主要指标分为两部分。面向个人和家庭，提出了孕育健康新生命、保障母婴安全、科学养育儿童、预防儿童疾病、促进生殖健康等5个方面的健康倡议性指标，这也是每一位公民都应该掌握的妇幼健康最基本、最核心的健康知识。

面向社会和政府，分别提出完善妇幼健康服务体系建设，优化生育全程服务，加强婚育指导、避孕服务和女职工保护，开展孕前保健和产前筛查服务，保障母婴安全，加强新生儿疾病筛查和救治，做实0至6岁儿童健康管理，加强儿童早期发展服务，防治妇女儿童常见病，开展妇幼健康中医药服务等10项具体工作措施，制定预期性指标，进一步明确各有关部门职责，共同织起促进妇女儿童健康的政策保障网。

4个着力推进精准施策

秦耕表示，之后的工作安排将从以下四方面着力，推动党中央、国务院工作部署有效落实，让各项政策措施落地生根、取得实效。

一是按照《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动》相关部署，聚焦重点，强化措施，优化服务，创新管理，推动部门、社会和个人共同参与，确保相关目标如期实现。

二是针对出生缺陷、儿童重大疾病、妇女宫颈癌乳腺癌等影响妇女儿童健康的突出问题和主要影响因素，精准施策，补齐短板，预防和减少妇女儿童疾病发生。

三是以满足妇女儿童美好生活需要为目标，创新服务理念，拓展服务内涵，提升服务功能，实现对妇女儿童全方位全周期健康保障，促进妇女儿童全面发展。

四是以党的政治建设为统领，坚守妇幼健康工作者保健康促发展的初心与使命，保持战略定力，凝心聚力，牢记使命，为健康中国建设贡献力量。

3个方面继续推进农村妇女“两癌”筛查

此外，秦耕提出，本次妇幼健康促进行动将继续落实农村妇女“两癌”检查，政府将从以下三方面开展工作：

一是加强健康教育，提高自我保护意识；

二是建立多元立体“两癌”防治的体系，多方合作，形成合力，搭建一个综合防治体系；

三是以农村为重点，逐步扩大“两癌”检查覆盖面，进一步实现农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率的预期目标。（董童 实习生阮玲霞）