左归丸是滋肾补阴代表方剂，原方出自于《景岳全书》。该方由熟地黄、菟丝子、牛膝、龟板胶、鹿角胶、山药、山茱萸、枸杞子等组成，有滋肾补阴之功，用于真阴不足，腰酸膝软，盗汗，神疲口燥等。在临床上，该药还可治疗少精子症。

患者男，30岁，结婚多年备孕失败，化验单显示精子数低于2000万／毫升，精子存活率小于40%，属“精子减少症”。实验室其他检查结果都在正常范围，初诊见神疲，时有腰膝酸软、口干不欲饮、睡眠不实、大便干结、小便短黄、手足心热、舌红而干、苔薄黄、脉细偏数。诊断为：因精子减少、活力低下引起的不育，症属肝肾亏虚、肾精不足所为，当以滋阴填精、补益补肾为治。嘱患者戒烟戒酒，适当运动，调节情志，并口服左归丸，一次9克，每日 2次，三个月为一疗程。三个月后，患者的精液检查总数上升，活力增加，精子存活率达到70%；半年后，患者夫妇成功受孕。

左归丸由六味地黄丸去掉三泄药物茯苓、泽泻、丹皮，加上菟丝子、牛膝、龟板胶、鹿角胶、枸杞子等组成。其方重用熟地滋阴补肾、填精益髓，为君药。臣以龟板胶、鹿角胶血肉有情之品，峻补精髓，其中龟板性味甘咸寒，善补肝肾之阴，又能潜阳；鹿角胶性味甘咸微温，益精补血之中又能温补肾阳，与诸滋补肾阴之品相伍有“阳中求阴”之效。山茱萸养肝滋肾，涩精敛汗；山药补脾益阴，滋肾固精；枸杞子补肾益精，养肝明目；菟丝子平补阴阳，固肾涩精；川牛膝益肾补肝，强腰壮骨，俱为佐药。诸药配伍，有益肾滋阴、填精补髓之功，故可治疗真阴不足、腰酸膝软、盗汗遗精、神疲口燥等。

2018年出版的《全国名老中医陈慧侬教授妇科医案集》一书中，就左归丸对于孕前补肾和不孕症的临证治疗，进行了详细地应用介绍和医案分析。一般情况的不孕不育，讲究夫妻双调。女性不孕症可分为肾阳亏虚、肾阴亏虚、肝气郁结、瘀滞胞宫、痰湿内阻5个证型，其中肾阴亏虚的女性不孕症多见婚久不孕，月经提前，形体消瘦，头晕耳鸣，腰酸膝软，五心烦热，失眠多梦，眼花心悸，肌肤失润，阴道干涩，舌质红，苔少，脉细略数。临床多从调经和补肾阴入手，以左归丸加逍遥丸加减治疗。

需要注意的是，服药时请阅读药品说明书，在有经验的医师或药师指导下选用。本品滋腻，孕妇、儿童不宜选用。▲（湖北省远安县中医院主任中医师胡献国）