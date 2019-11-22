治疗不孕不育中医中药有优势

河南中医药大学第三附属医院专家韦大文介绍，治疗不孕不育，中医讲究“整体观念”“辨证施治”。

整体观念——中医治疗不孕不育的优势在于天人合一的整体观。女性注重调经，男性注重养肾。女性在调经时兼顾情绪调理，在治疗和调养中加入疏肝理气解郁的中药成分。男性在补肾的同时重视后天之本的调理，补脾益气，补养气血。

辨证施治——如今人们的疾病表现症状多样化，不孕不育症病因复杂，治疗时应结合病情的多种因素采取综合治疗，分期分型进行治疗。针对肾虚者，应温补肾阳、调补冲任；针对肝郁者，应疏肝解郁，健脾养血；针对湿滞，应清热利湿，宣化痰饮；针对血瘀者，应活血化瘀、滋阴养血。

因此，无论从优生优育的角度来讲，还是从对人体影响的角度来看，中医中药治疗不孕不育的优势都是显而易见的。

人体内在因素有七情六欲，外在因素有自然界风雨寒热变化，都易伤及人体，损伤冲任而造成不孕。

患者应在最佳生育时期，及早诊治。在不孕不育的治疗过程中，选择经验丰富的中医专家是很重要的，张仲景国医馆门诊部全新成立不孕不育中医特色门诊，聘请的专家包括国家级名老中医庞玉琴、全国名老中医专家门成福学术经验继承人杨传英；河南中医药大学第三附属医院专家韦大文、谢文英以及省内在治疗不孕不育方面有特色诊疗技术的专家。（记者 魏浩）