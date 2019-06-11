中医：提升孕育成功率需注重“补肾”

“全面二孩”政策已实施数年，但对部分人来说能否顺利成就“父业”还多了一重考验。统计数据显示，我国不孕不育患者超过4000万，占育龄人口的12.5%，成年男子的精子合格率呈下降趋势。

中医认为，肾气盛是生殖的根本，长期服用或大剂量服用一些消炎镇痛药物，熬夜加班、抽烟喝酒等不良生活方式都会影响肾健康，要预防不育的发生，应该注重补肾。

超半数居民处亚健康状态

中华中医药学会等单位联合发布的《2017年全民中医健康指数研究报告》显示，一半以上的居民处于亚健康状态。该报告的调研对象涵盖了全国不同地域、不同经济状况、不同规模的城镇以及不同的人群。

多种症状的出现可能与人体亚健康状态有关。其中，疲乏无力、肌肉及关节酸痛、头昏头痛、易于感冒、眼部干涩等是常见的躯体症状。心理方面则表现出心烦意乱、焦躁不安、急躁易怒、记忆力下降、精力不足、反应迟钝等。亚健康人群在社会交往方面也往往不能较好地承担相应的社会角色。

在中医看来，亚健康与肾阳不足有很大关系，人们常说的肾虚其实是一种亚健康的代名词。不仅如此，由于生活节奏不断加快，人们承受着来自生活、工作的多重压力。现代年轻人缺乏锻炼已经成为不争的事实，再加之熬夜和饮食习惯发生变化，经常摄入高脂高热量的食物，“管不住嘴迈不开腿”，人们的身体素质就会下降。

男性精子合格率呈下降趋势

在超半数居民处于亚健康状态的情况下，不孕不育也有一定的发生比例。据统计，我国每年约有10万试管婴儿出生，不孕不育患者已超过4000万，占育龄人口的12.5%。专家指出，这些不孕不育患者中约有40%是男性因素，40%为女性因素，另外还有10%-20%是共同因素或不明因素。其中，男性不育多是因为弱精症、无精症。

国内某人类冷冻精子库的数据显示，精子质量逐年下降已造成其“库存危机”——捐精合格率逐年下降，从2006年的平均45.9%下降至2015年的17.9%。另据国内精子库检测权威报告，正常成年男性精子合格率不足30%。我国学者研究显示，近25年来中国正常男性精子计数、活动率和正常形态率均存在下降趋势。

根据世界卫生组织十多年前公布的数据，一份正常的精液里，畸形精子率为15%，而目前一份精液里正常精子只有4%左右。另外，环境污染、食品安全及辐射等因素，正在损害着男人的精子。而精子染色体畸变或精子核不成熟，均可导致胚胎发育异常或终止，是造成女性流产的最常见男方因素。

中医认为，男性不育多与肾虚精亏有关。肾虚精亏还有可能引起男性性欲低下、神疲乏力等症状。从中医角度来看，肾气盛是生殖的根本，精、气、血是人们孕育的物质基础。其中，肾为先天之本，肾精的主要功能与人体的生长繁殖有关，也是生命活动的基础物质。而肾精亏虚，容易引起不育。

具体来说，肾精亏虚也被称为肾精不足、肾精气亏虚，对人体各个阶段的成长发育及身体功能有重要影响。在儿童阶段，肾精亏虚容易引起生长发育迟缓，还容易影响人成年后的生殖机能，可能引起生殖功能减退及耳鸣、牙齿松动等。

中医认为黑色食物助补“肾气”

专家建议，预防不育的发生就要注重补肾。一方面应尽量保持健康的生活方式，避免久坐。平时工作中每连续坐2-3个小时，就要起身进行简单活动，同时要保持适量运动，避免熬夜。

另外，中医一直有食补的观点。肾与黑色相关，因此多补充一些黑色食物，包括黑豆、黑芝麻、木耳等，对补充肾气也有好处。其中，芝麻具有补肝肾、润五脏的作用，适合肾虚引起的腰酸腿软、头昏耳鸣等症状。核桃也具有很好的补肾效果，适合工作压力较大的男士。粟米，即谷子，也能补充肾气，中医有“粟米养肾气”的观点。此外，同仁堂锁阳固精丸以固涩为主，而五子衍宗丸具有补肾益精的功效，两者合用具有补虚固肾的效果，标本兼顾。

需要提醒的是，导致肾虚原因有很多，其中包括长期服用或大剂量服用一些消炎镇痛药物等。另外，有些人因工作忙而长时间憋尿，导致尿路感染和肾盂肾炎，这类感染一旦反复发作，能引发慢性感染，不易治愈。

专家表示，要判断自己肾功能是否出现减退，出现这些信号需要注意：在正常饮水情况下，夜尿在3次以上；不提重物，走到三楼就两腿无力；坐着看电视，超过两个小时就感到腰酸；全身倦怠、头脑不清醒、注意力不集中、记忆力减退等；经常失眠、头昏脑胀、腰酸背痛、下肢乏力等；食欲不振、恶心、胃疼、腹痛腹泻、便秘等；怕冷，穿的衣服总是比别人多，夏天不愿开空调；容易感冒，感冒后会出现鼻塞、流鼻涕、咽干、咽痛等症状；“性趣”减退、抑郁、焦虑、恐惧等。如果以上这些症状出现三种以上，就需要去医院检查一下了。(记者 张秀兰)