备孕多久没怀上算是不孕？

在育龄夫妇中，不孕症的发病率在15%-20%左右。现在一些想要孩子，但是没怀上的夫妻比较着急，这些夫妻什么时间到医院去看看呢?

到底怎样算是不孕不育?

不孕不育按照医学上的定义为：一年未采取任何避孕措施，性生活正常而没有成功妊娠。

不孕不育必备三个条件

1.首先就是备孕时间是一年

2.其次是没有采取任何的避孕措施

3.最后性生活要正常

备孕几个月没有好孕其实是正常现象，不用太过紧张。夫妻俩可以从这几个方面找一下原因。

备孕失败找三个原因

其一：孕前检查

1.孕检不同于婚检，通过孕前检查，备孕夫妻可以了解自身生殖系统和遗传基因问题，发现问题及时治疗，还能有效降低遗传病患儿的出生几率。

2.女性孕前检查主要包括血常规、尿常规、B超检查、弓形体筛查、染色体检测等;

3.男性孕前检查主要包括精液检查、泌尿生殖系统检查等。

其二：测排卵

基础体温测量：每天早上醒来还没有运动吃东西前测体温，至少坚持三个月吧，每天早晨醒来下床前测量体温。

排卵后测得的清晨体温比排卵前高一度，也就是出现一个体温的突然升高的现象。这是由于排卵后孕激素水平上升导致的体温升高。

其三：同房频率

精子也是有生长发育周期的，同房频率过高或过低都会影响精子的质量。日常一周同房2-3次，排卵期2天一次的频率即可。

如果你做了孕前检查，并且这一次的检查结果是没有问题的话，你就需要调节下自己的心态问题了。毕竟情绪对于好孕成功率的影响也是很大的。