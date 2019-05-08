主讲人：广东省第二人民医院生殖医学中心副主任医师 靖 涛

在男科门诊，会经常碰到这几类人：医生问诊时，振振有词“我没有问题”；聊孕育史时，信心十足“我的妻子曾经怀孕过，不是我的问题”……直到检查结果出来，才哑口无言。换句话说，关于男性不育，很多人有不少误区。

性功能正常≠生育功能正常

有些男性认为，不孕不育可能是女方的问题，或者“不孕症都是和女性相关”，往往不愿主动做检查，在不孕症诊治的道路上走了不少冤枉路。

其实，在不孕因素方面，单纯女方因素占比40%~45%，男性占比30%~35%，双方共同因素约20%，可见，男性对不孕的影响也是很大的。而且，男性生育力的评估测试非常简单，单独的精液检查就可以做出初步判断，但女性生育力的评估相对复杂，时间较长，部分检查还是有创的，如盆腔输卵管造影。

如果经过精液检查，医生发现男方存在严重的生育力障碍，女方完全可以避免一些不必要的检查，也节省了不必要的费用。

生过小孩≠生育功能正常

曾有一对多年不孕不育的夫妇，一直是女方在寻求诊治，原因是男方在第一次婚姻中曾经生育过。但他们不了解的是，即使过去能够正常生育，只能反映夫妇双方当时的生育力状况，不能代表目前的生育能力。不育症分为原发性不育和继发性不育，其中，继发性不育指的就是曾有过生育史，但现在不能使女方生育。

门诊也曾碰到过这样的患者，都是女方在求医问药，最后男方经过精液检查发现了无精症。因此，无论之前是否有妊娠史，拟生育的夫妇如果超过一年无避孕未育，双方都需要按照不孕症做相关检查。

无精子≠无法生育

有的夫妇曾因不孕不育到医院就诊，发现男方无精子，便认为没希望了，从而放弃了进一步的检查与治疗。

其实，对于无精症的患者，不能仅凭一次的精液检查报告就做出结论，还需要1~2次的精液检查，且在精液离心后仍无法找到精子的情况下才能下结论。

即使诊断为无精症，患者也不要紧张，还需进一步进行性激素检查、染色体检查、Y染色体微缺失检查、经直肠超声检查等，明确是否存在生殖解剖结构异常、生殖内分泌异常或遗传学异常。排除了这些情况后，微创睾丸穿刺检查、病理学检查都给出明确诊断的梗阻性无精症患者，可以考虑进行精道重建手术或试管婴儿助孕技术。

对非梗阻性无精症患者而言，近年来，显微镜下睾丸取精术迅速发展。通过该技术，大约40%的非梗阻性无精症患者可获得精子，同时借助试管技术圆一个做父亲的梦想。

总之，当夫妻双方想解决不孕问题时，建议男方先就诊，根据双方情况制定治疗方案。若是女方问题，诊疗的过程中，男方也不能被忽视。▲