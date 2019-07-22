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防癌宣传，科普比案例更有效

卢一飞

2019年07月22日08:47 来源：人民网-生命时报

美国加州大学一项新研究发现，在癌症防治宣传方面，来自可信任组织、机构的科普知识对大众的影响力和传播效果优于患者的个人案例。

加州大学戴维斯分校传播学助理教授张静文（音）带领研究小组抓取社交媒体“推特”上的10万条文字信息。他们将信息中包含“人乳头状瘤病毒疫苗接种”“子宫颈抹片检查（巴氏试验）”和“加卫苗（一种常见的HPV疫苗）”等妇科癌症防治关键词的3000篇文章筛出，并按照发送者类型和内容类型分类。一类是以个人生动真实的癌症防治经历为素材的文章，如一名女性分享自己刚刚做过的一次巴氏涂片检查经验；另一类是以事实信息为主的科普文章，如“大多数宫颈癌可以通过筛查和注射人乳头瘤病毒疫苗来预防。”

随后，研究人员让参试女性网友在一周内阅读文章、自由讨论癌症风险和预防问题，并进行信息分享。结果显示，虽然内容丰富、通俗易懂的个人经历会得到大量的评价和讨论，但来自权威组织账号发布的科普信息被更多地分享和传播。

张静文表示，如今，88％的青少年和78％的成年人使用社交媒体传播疾病预防信息。医院、公共卫生组织和健康类媒体应意识到，通过社交媒体提高人们对疾病的认识、提供健康科普信息意义重大。如果可以把晦涩难懂的专业医学知识表达得简单、明了、接地气，人们更有可能收获并分享这些信息。▲ （卢一飞）

(责编：李轶群、杨迪)


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