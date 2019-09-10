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疫苗接种要指引更需追溯

2019年09月10日07:58 来源：健康报网

　　记者从北京市疾控中心了解到，北京上线了官方“疫苗接种门诊地图”，可实现疫苗接种门诊地址精准定位。其中，HPV疫苗、狂犬疫苗、老年人免费肺炎球菌疫苗均包括在内。市民只要打开北京市疾病预防控制中心的微信公众号，点击菜单栏最右侧的“接种地图”，即可进入“疫苗接种门诊地图”页面。（9月9日《新京报》）

　　疫苗分很多种，不是每个门诊都能提供所有疫苗。比如，有些门诊只承担免疫规划任务，主要针对儿童免费接种一类疫苗，有些则只收费接种二类疫苗。这样，群众在接种疫苗时，就容易遭遇“不知到哪里接种”的尴尬。有了“接种地图”，群众不仅知道接种疫苗要去哪些机构，而且能找出距离最近的接种门诊。

　　“接种地图”只是北京市疾病预防控制中心微信公众号的一个子栏目，该公号还提供“健康提示”“疫情概况”等信息。而更受群众期待的，莫过于可以在这类公众号上增加“疫苗追溯”功能。过去，不少疫苗安全事故发生在接种环节。末端环节的疫苗安全隐患，最需要群众监督来加以防范。

　　群众参与疫苗追溯，比较现实的做法是，在手机App上输入所接种疫苗的批号，或者直接扫码获取疫苗的生产、流通、接种等信息。若如此，问题疫苗将逃不过无处不在的群众监督。假如在提供“接种地图”等信息服务的基础上，再增设“疫苗追溯”功能，将会使疫苗安全更有保障。  时本（医生）

(责编：许晓华、杨迪)


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