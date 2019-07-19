可以做到有效管理肺癌吗？

本期节目：如何帮助肺癌患者延长生命,提高生命质量？

肺癌的管理，首先得知己知彼才能百战不殆。小细胞肺癌主要是化疗为主的全身治疗，也有个别的局限期的，发现的时候就是局限期的，当然是手术治疗，术后也要密切监测，毕竟小细胞肺癌转移复发的概率要大一些。

非小细胞肺癌的治疗，和小细胞肺癌不一样了，我们还要看它是哪种细胞类型，是鳞癌还是非鳞的，非鳞癌包括腺癌、大细胞等等，我们都要做分析。此外，还要做分子病理。

制定治疗方式之前，靶点需要测的，像EGFR和ALK阳性突变等等都要做的。甚至包括免疫治疗，我们也在测定一些标志物，包括PDL1、TMB，这些都要做检查。最后再根据病理范围和分子病理选择合适的治疗。

早期的小细胞肺癌和非小细胞肺癌，特别是非小细胞肺癌早期，最好的办法是手术能够起到根治作用，就是在原位或微侵润的状态，手术几乎是彻底根治了。有些病人因为心肺功能比较差，不能耐受手术，我们还有别的方法。什么方法呢？我们有放疗，放疗包括SBRT，有一些研究报告可以达到类似于手术的效果。

总结一个原则，辩证施治三原则，全身结合局部、祛邪结合扶正、常规结合个体。

全身结合局部：早期的肯定是局部治疗，手术，放疗叫局部治疗，晚期肯定是全身治疗为先，不是先上来就是治疗局部，全身要清除转移，要全身治疗。

祛邪结合扶正：我们化疗是明确的是一个祛邪治疗，但是敌友不分。如果治疗之后，身体垮掉，免疫功能垮掉，病人也活不长，所以我们还要扶正。

常规还要结合个体，即个体化治疗。如果这些原则都掌握了，我相信晚期的肺癌的病人，也会活得比原来的时间长多了。

我最早做肺癌治疗的时候，化疗的病人平均延长病人的寿命10个月，出现了靶向治疗之后，我们可以使他的寿命延长到平均两年左右。现在免疫治疗又出来了，我们又延长了一两年，现在有的人已经可以活过五年了，已经朝慢性病的方向迈进了，治疗的前景和20年前那是明显进步了，是大大不一样了。

同一样肿瘤，不同的人身上，治疗的效果确实是不一样。有很多因素影响到他的治疗效果，包括免疫功能、体质、心肺功能、年龄等等。

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专家简介：

白春学，上海医学会肺科学会主任委员，中国肺癌防治联盟主席，中华医学会呼吸分会副主委，中国医学协会呼吸分会副会长，亚太呼吸学会科研委员会主席，亚太肺结节诊治指南修改委员会主席。 复旦大学教授，博士生和博士后导师，上海市领军人才和上海市医学领军人才，上海市呼吸病研究所所长，复旦大学呼吸病研究所所长。美国胸科医师学院国负责人，美国胸科学会科研促进委员会委员。

擅长： 肺癌早筛，肺血管病、慢性气道疾病等呼吸病诊治。