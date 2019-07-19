晚期肝癌仍有治 肿瘤介入常可奏效

中山大学附属第一医院肿瘤介入科主任、教授、主任医师 李家平：

肝癌的介入治疗一般是指不开刀暴露局部肿瘤的情况下，经皮肤、血管开一个几毫米的微小通道，或者经过人体原有的管道，在影像设备，包括CT、磁共振、DSA、超声的导引下，来进行肝癌局部治疗的微创方法，包括血管性和非血管性两大治疗途径。狭义的肝癌介入治疗主要指经股动脉选择性插管到肝动脉，在局部注射抗癌药物或者栓塞剂来进行局部治疗的方法。可用于抗击肝癌的介入治疗方法包括肝动脉化疗栓塞（TACE）和肝动脉灌注化疗、肿瘤经皮穿刺活检、射频消融、微波消融、纳米刀消融、冷冻消融（氩氦刀）、放射性粒子植入、肝癌介入与分子靶向、免疫治疗的联合等。目前这种方法已经成为众多中晚期肝癌患者的首选治疗方法，得到了广泛推广，给许多中晚期肝癌患者带来了福音。（记者任珊珊 通讯员梁嘉韵、彭福祥）