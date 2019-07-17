什么原因容易得肺癌？

本期节目：如何帮助肺癌患者延长生命,提高生命质量？

现在肺癌的发病率是越来越高，不但是从全球范围看，在中国范围看更是如此。据我国癌症中心刚发布的资料， 2015年肺癌的发病率是78.7万，远远高于第二位胃癌近一倍。因肺癌死亡人数更是达到63.1万，为什么这么高？比其他癌种都危险都严重？

谈到肺癌，首先要说一说吸烟

吸烟对于肺癌的发病毫无不疑问是一个很重要的影响因素。国内外的研究都表明，吸烟的人比不吸烟的人，发生肺癌的概率要高3-10倍，大家一定要重视。

我们鼓励、建议所有的人最好是不接触烟草，远离烟草。不但我们要远离烟草，也不要吸二手烟、三手烟，这样才有助于减少肺癌的发病率。我们研究表明，如果戒烟20年左右，其肺癌的发病率才和不吸烟的人差不多了。

吸烟的量和肺癌发病还有一个量效的关系。毫无疑问的，吸烟量越大，烟龄越长，可能患肺癌的风险越高。

衡量吸烟的轻重有包/年，我们把一包烟含有20支，如果吸烟的人一天吸一包，吸20支，又吸了一年，就叫1包/年，如果每天吸一包，吸了20年，就是20包/年，吸20包/年的人就是危险的界限，发生肺癌的概率比正常人高5-10倍。

大气污染和肺癌的发病有重要的关系

PM2.5是空气动力学中直径小于2.5微米的颗粒物质，又称为细颗粒物。这些直径不到人类头发十分之一的颗粒，可以直接吸入体内，进入人的末梢气道及肺泡，无法排出体外，对人的影响是非常大的。

据国外的研究表明，如果每立升气体中含有的PM2.5增加10微克就会使肺癌的发病大幅度的增加。所以我们期望每升气体中PM2.5在35微克以下，当然能低于35微克或者成为0那就更好了，那是非常难做到的。

职业、遗传因素不容忽视

职业的因素中，我们有一种物质叫石棉，石棉对肺癌的发病影响是蛮高的，不但可以诱发肺癌，还可以引起间皮瘤，如果防护不好，接触石棉这个职业，工作20年左右，30%-50%的人都会发生肿瘤，这个概率是相当高的。

除了职业因素之外还有遗传因素。根据我们的研究结果来看，肺癌和遗传是有一定关系的。像我们刚才讲的吸烟、大气污染、石棉这类物质，是一个危险因素，但如果我们体内对这类危险因素特别易感，那就更容易患肺癌，这就是我们所说的遗传因素。

即使是自己没有得过肿瘤，如果自己的父母、兄弟、姐妹等有血缘关系的人得肿瘤了，自己发生肺癌的概率也较无家族史的人发生肺癌的概率高。

肺部的慢性疾病

肺部的慢性疾病，和肺癌的发病也有密切的关系，像原来老百姓常讲的老慢支、肺气肿，我们现在称为慢阻肺，这也是危险因素。有慢阻肺的病人，发生肺癌的概率比一般的人也要高三倍左右。此外，还有肺结核、肺间质纤维化，其病人发生肺癌的概率比没有肺部疾病的人发生肺癌的概率高三倍左右。

根据我们国内外的研究表明，患有其他器官肿瘤的，就是肺以外的肿瘤，发生肺癌的概率明显的增加。这也是危险因素。

其它因素

除了以上这些危险因素外，还要注意我们的饮食。有的研究表明，饮食中缺少水果也容易患有肿瘤。

最近的一个研究热点是，在人体必需的不饱和脂肪酸中（机体自身不能合成，必须通过食物摄取）， omega-3脂肪酸和omega-6脂肪酸是相爱相杀的一对。

二者比例是否平衡，对机体健康至关重要。omega-6和omega-3脂肪酸的比例，4:1是最合理的比率。研究发现，缺少Omega-3脂肪酸是导致高血压、心脏病、癌症等的重要诱因之一。

专家简介：

白春学，上海医学会肺科学会主任委员，中国肺癌防治联盟主席，中华医学会呼吸分会副主委，中国医学协会呼吸分会副会长，亚太呼吸学会科研委员会主席，亚太肺结节诊治指南修改委员会主席。 复旦大学教授，博士生和博士后导师，上海市领军人才和上海市医学领军人才，上海市呼吸病研究所所长，复旦大学呼吸病研究所所长。美国胸科医师学院国负责人，美国胸科学会科研促进委员会委员。

擅长： 肺癌早筛，肺血管病、慢性气道疾病等呼吸病诊治。