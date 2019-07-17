出现什么信号就要警惕是不是肺癌？

本期节目：如何帮助肺癌患者延长生命,提高生命质量？

肺癌的早诊早治当然非常好，但是很难做到。如果我们身体能够给我们一些信号，告诉有肺癌的可能性了，肺癌就不会这么可怕了，在很早的阶段就能够给它根治了。

我们管什么叫早期肺癌呢？就是原肺癌，就是原地踏步走的，没有动的，对周围一点影响没有的。还有微侵润，虽然有一定的侵润，但是侵润的范围很小，对周围的正常组织影响不大，手术根治，这些人就等于彻底根治了，早期肺癌是治疗的最佳阶段。

但是遗憾的是这些早期肺癌一点信号没有。但也不是说完全没有信号，我们直接信号找不到，我们就得要找间接的信号。间接的信号从哪来呢？包括肺癌的一些危险因素，吸烟史的人，特别是吸烟量很大的人，毫无疑问是一个危险的信号；还有职业因素，你接触石棉等这些有致癌物质的人；还有遗传因素，有肺癌家族史等，这些都是间接的信号。

此外，如果情绪不稳定，劳累过度，都影响我们的免疫功能，所以，这些间接的信号也要特别注意。

我们建议，年龄超过40岁的人，吸烟有20包/年的人都要做健康体检。万一有了问题，我们解决问题也来得及。在早期阶段如果能够发现是早期肺癌，给他手术根治，个别的因为心肺功能还不能手术，但我们可以给他做放疗，这个就几乎起到彻底根治或者叫“无罪释放”的效果。

相反，等到它有真正的信号，那就不好了。晚期肺癌是有信号的。什么信号？咳嗽、痰血、胸痛、呼吸困难等等，这些症状不用都表现出来，出现一个，绝大多数就是没有手术机会的。就算可以手术，也不是说彻底根治了，一般手术之后几个月或者几年就出现复发转移。这是因为当时手术的时候就已经有了转移了，只是常规方法不能查出来，手术之后转移慢慢就表现出来了。

所以，我们建议不要期望从明显的信号得到线索之后我们再去因症就诊去找医生。我们要注意健康体检，做好健康保健，起到防病治病的作用。这是我们倡导的，帮助我们发现早期肺癌，让它得到彻底的根治。

专家简介：

白春学，上海医学会肺科学会主任委员，中国肺癌防治联盟主席，中华医学会呼吸分会副主委，中国医学协会呼吸分会副会长，亚太呼吸学会科研委员会主席，亚太肺结节诊治指南修改委员会主席。 复旦大学教授，博士生和博士后导师，上海市领军人才和上海市医学领军人才，上海市呼吸病研究所所长，复旦大学呼吸病研究所所长。美国胸科医师学院国负责人，美国胸科学会科研促进委员会委员。

擅长： 肺癌早筛，肺血管病、慢性气道疾病等呼吸病诊治。