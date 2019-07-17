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口疮老不好，涂黄芩冰片酒

蒲昭和

2019年07月17日10:33 来源：人民网-生命时报

北京读者范女士咨询：我每次上火都会长口疮，反反复复总是不好。朋友给我推荐一个方子：用黄芩20克、冰片2克，黄芩研成细粉，和冰片一起放入100毫升白酒中，密封保存1个月后即可使用。使用时，用棉签蘸药涂在口疮处，每日3~4次，连涂3天。想请问专家，这个方子可用吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：复发性口疮（溃疡）的主要表现有口腔患处黏膜红肿、充血糜烂、触痛或灼痛等。中医认为，本症多与毒热积聚、火热上攻有关，治疗一般以清热解毒、泻火消肿为主。

范女士朋友推荐的方子，外用的确有治疗复发性口疮或糜烂的作用，能起到较佳的泻火解毒、凉血消肿效果。方中的黄芩有清热解毒、泻火凉血等功效，对肺热咳嗽、高热烦渴、胎动不安、目赤、痈肿疖疮等有较好的疗效。黄芩味苦性寒，可清热燥湿、泻火解毒、止血。现代研究也表明，其具有“广谱抗菌”性质，对一些细菌、真菌都有较强的抑制作用，抗菌效果优于黄连。临床应用发现，由黄芩提取物制成的胶囊，治疗复发性口疮也有较好疗效。冰片性凉，长于通诸窍、散郁火，且有生肌之效，外用有清热消肿、止痒止痛的效果。两药以白酒浸渍，酒有散瘀血、杀菌抗炎之效，又能溶析药物成分，提高效能。一般口舌生疮或咽喉肿痛等症状，使用此方疗效也不错。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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