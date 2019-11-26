一个小含片，有着大学问

北京世纪坛医院药剂科副主任药师 金 锐

寒冷季节，很多人会出现嗓子干燥疼痛的现象。碰到这种情况，不少人会选择含片来让嗓子保持舒爽。含片有很多种，有些是药品，有些是保健品，甚至还有食品；有些是中药，有些是西药；有的可以用来治疗急性咽炎，而有的只是慢性咽炎的缓解用药。但这些产品在外包装和宣传语上，并没有太大区别，只有靠仔细阅读说明书和批准文号才能看出差异。那么，它们的区别在哪呢？

1.药品和保健品。有些含片是药品，如清咽滴丸、西瓜霜清咽含片、复方草珊瑚含片等；也有不少是保健品，如念慈庵蜜炼枇杷糖、胖大海润喉糖、罗汉果润喉糖等。药品有明确的非处方药标识（OTC），保健品则会有“小蓝帽”标识。从功效上看，药品具有治疗作用，保健品仅有改善症状的功效。如果患者的嗓子疼较为严重，或者已诊断为急性咽炎时，选用润喉糖就不合适了，它们只能带来临时的咽部舒爽，不具有对急性咽炎的治疗能力。

2.中药与西药。无论是药品还是保健品，很多含片都会选择以中药为主要成分，例如罗汉果、胖大海、金银花、薄荷、黄芩等，这些中药往往都有疏散风热、利咽生津的作用，能够缓解咽干咽痛。但并非所有的含片都是纯中药，含有西药成分的含片同样存在，例如西地碘片。它能够释放作用于蛋白质的碘分子，对多种细菌繁殖体、真菌、芽孢、病毒等有杀灭作用，对慢性咽喉炎、白色念珠菌感染性口炎等疾病具有明确的疗效。

3.急性咽炎还是慢性咽炎。清咽滴丸、银黄含片等由清热解毒的中药（黄芩、金银花、冰片、人工牛黄等）组成，适用于咽炎急性发作。而金果饮咽喉片由养阴清热的中药（地黄、玄参、麦冬、胖大海等）组成，适用于慢性咽炎。在选择含片之前，一定要先明确自己是急性咽炎（急性咽疼）还是慢性咽炎（反复发作的咽干咽痛），以便精准地选药。

如果咽痛十分剧烈，或伴有发烧、吞咽困难等情况时，可能出现了较为严重的细菌感染或其他并发症，这就不是含片可以解决的了，应该及时就医。