冠心病发病机制是动脉粥样硬化进展

冠心病是老年人中常见的疾病，有哪些原因会导致冠心病呢？冠心病发作有哪些症状？北京友谊医院心血管中心副主任兼心内科副主任黄榕翀表示，冠心病是一种慢性病，主要是由于血管老化引起的。

冠心病本质上是由冠状动脉粥样硬化引起的。冠状动脉位于心脏表面，当这些血管由于各种原因出现动脉粥样硬化时，会产生斑块、血栓，进而出现血管狭窄或者堵塞，就会导致心肌缺血、缺氧，引起一系列症状，其中最严重的情况就是急性心肌梗死，直接危及生命。有些血管虽然狭窄、堵塞得不严重，但由于各种原因会发生血管痉挛，也会造成上述现象。

冠心病是一种慢性病，是血管逐渐“衰老”的结果。在日常生活中，引起冠心病的因素有很多，主要有五大高危因素：高血压、高血糖、高血脂、吸烟以及老龄。很多人认为冠心病是家族遗传性疾病，其实遗传因素占比较低。在日常生活中，不健康的生活方式，如长时间久坐不动、饮食不规律，都是引发冠心病的原因，因此，冠心病的预防和管控要从青少年开始，远离日常高危因素。