7月12日是今年入伏第一天,也是三伏贴正式开贴的日子。近年来,越来越多的人感受到了传统中药穴位贴敷为身体健康和疾病治疗带来的益处,每年三伏穴位贴敷时间,前去治疗的患者络绎不绝。

虽然中医绿色疗法越来越受追捧,但仍有很多人对“三伏贴”存在疑惑,甚至一无所知。德州懿美中医诊所创办人孟凡辉介绍,“冬病夏治”是我国传统中医药疗法中的特色疗法,是指对于一些在冬季容易发生或加重的疾病,在盛夏体内阳气正旺之际,运用中医特色疗法来养阳温阳,提高机体的抗病能力,从而使冬季蕴结在体内的病症减轻或消失。

“‘三伏贴’属于中医特色治疗之一,是一种扶助人体正气、增加免疫力、调动人体自身防病抗病能力的“治未病”方法。一来,药物通过穴位渗透皮肤进入经络,导入脏腑,直达病所；二来,激发全身经气,起到沟通表里、调和营卫、健脾益肾、调整阴阳平衡的作用。”孟凡辉表示,虚寒类的慢性疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、妇科病、儿童冬天易发病、风湿类疾病、亚健康人群等均可进行贴敷防治。

“很多人单纯地以为贴敷就是简单的膏药,甚至还有不少人为了图便宜省事从网上购买膏药自己贴,殊不知膏药的药效有时间要求。”孟凡辉说,贴敷不是简单贴膏药,不仅对药物的质量有要求,贴敷的位置更是需要根据不同的疾病和临床表现,辨证取穴。

同时,孟凡辉提醒,贴敷是一个比较长的过程,需要按时进行才能保证效果,分为初伏、中伏、润中伏、末伏四次。治疗期间少进食生冷、甜食、油腻、腥、酸、辣等刺激食物,糖尿病、支气管扩张、孕妇、重感冒、发热及既往贴敷过敏者不适宜进行贴敷。

“此外,三伏贴一般需要连续贴三年,顽固性难以根治的适应症应该增加贴敷周期,特别是老慢支、哮喘等慢性疾病更需长期坚持。”孟凡辉建议。