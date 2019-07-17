贴敷非万能,切忌选错穴位盲贴

又到了一年一度贴敷的时候了,从中医角度来说,“冬病夏治”的方法有穴位贴敷、艾灸、督灸等,其中穴位贴敷是目前门诊上常用的方法。很多人认为三伏贴操作简单,从网上购买膏药自己在家就能搞定。对此,张店中医院专家提醒,三伏贴对于膏药和穴位都有严格的要求,市民一定要去正规医疗机构贴敷,以免影响疗效。

贴敷有科学依据

但须方法得当

“冬病夏治”是我国传统中医药疗法中的特色疗法,它是根据《素问·四气调神论》中“春夏养阳”,《素问·六节脏象论》中“长夏胜冬”的克制关系发展而来的中医养生治病指导思想。冬病夏治是指对于一些在冬季容易发生或加重的疾病,在夏季给予针对性的治疗,提高机体的抗病能力,从而使冬季易发生或加重的病症减轻或消失,是中医学“天人合一”的整体观和“未病先防”的疾病预防观的具体运用。这个时候治疗会达到事半功倍、四两拨千斤的效果。”张店区中医院针灸推拿科主任于保金介绍。

为什么要“冬病夏治”呢?对此,于保金解释说,很多冬天易犯病的患者,从中医角度来讲大多是阳虚的人,而夏天人体阳气盛,尤其是三伏天是一年中最炎热的季节,人体汗毛孔张开,通过贴敷,就能把人体内寒气祛除,即达到增强人体免疫力的目的。

网购膏药自贴有风险

气温高药品易质变

很多人单纯地以为贴敷就是简单的膏药,甚至还有不少人为了图便宜省事从网上购买现成的膏药自己回来贴,殊不知膏药的药效有时间要求,尤其是现在气温高,膏药在运输过程中往往会发生质变。

“贴敷不是简单地贴膏药,不仅对膏药的质量有要求,对于穴位的选择也很有讲究。”于保金表示,贴敷的位置要根据不同的疾病和临床表现,辨证取穴,每次取7到10个穴位为宜。比如针对呼吸系统疾病,会取大椎、风门等穴位。

真正的贴敷药膏需要辨证配药,张店区中医院有着多年的贴敷经验,每年都会针对患者的反馈改进配方,比如增强药膏的渗透力,减少发泡反应,医师都是亲自试药。“我们医院中医贴敷已经有20多年历史,年年都会有改进,像以前患者贴完后有的起泡,有的红肿,科室针对不同人群给予不同处方,在保证疗效的同时照顾到各种人群,于是根据患者的意见,我们对药膏不断进行改进。”于保金表示。

于保金建议,贴敷的膏药直接影响到疗效,市民最好到正规医疗机构进行贴敷。张店区中医院三伏贴的膏药依据患者的体质以及意见不断进行改进,受到了众多市民好评,使得他们多年的疑难慢性病有了很好改善,甚至痊愈。

贴敷非万能

贴完也不能停药

也有很多患者以为贴敷是万能的,只要贴完了就不用再吃药了。对此专家解释说,三伏贴并不是万能的,它只是治疗冬病的一种手段,不能完全替代其他药物等治疗方式。

于保金指出,贴敷是通过中药贴敷预防疾病的方法,尤其是一些呼吸系统疾病,这些呼吸疾病只要没处于发作期,对正在服用的药物疗效一般不会有影响的。并且“冬病夏治”主要是防治一些冬季易发疾病或在冬季容易加重的疾病,夏季症状不明显,或者根本没有症状,所以治疗后的效果要等到冬季才能显现。

此外,三伏贴治疗“冬病”是一个长期的过程,并非贴敷一次就能见效,很多患者可能看不到立竿见影的效果就会放弃贴敷。对此,于保金提醒,三伏贴一般需要连续贴三年,顽固性难以根治的适应症建议增加贴敷周期,特别是老慢支、哮喘等慢性疾病更需长期坚持。另外,治疗期间,不要食用辛燥、寒凉食物；不要过量运动,以免汗出过多,导致气阴两虚。