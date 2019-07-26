据《武汉晚报》报道，听说做肠道水疗可以排宿便祛斑美容，梅女士尝试两次后腹痛不已，强忍4天后，到医院诊断为肠穿孔，当即被送进重症监护室。提起此事她追悔莫及。医生称，洗肠是治疗手段，正常人洗肠不仅是多此一举，还极有可能给身体带来伤害。

看上去这像是一个特例，其实不然。想必很多人还记得当年那个风靡一时、天天在电视上吆喝着要“给肠子洗洗澡”的某款保健品，全国许多消费者信以为真，纷纷买来给自己的肠子“洗澡”，但是洗澡的效果如何并不知道。很多人因为长期、大量服用这种保健品，最终导致身体出现了问题却是千真万确。其中一些人病情严重，到了医院一检查，发现肠子都已经变黑了。

这和新闻中当事患者轻信美容院所谓的肠道水疗，结果把自己“疗”进了医院ICU是一个道理。市场上这样的养生美容乱象应该引起全社会的关注，并且由政府主管部门及时给予规范和整顿，避免其继续掏空消费者的钱包，还损害消费者的身体健康，乃至危及生命安全。当然，消费者自身的原因也不能忽视。因为美容院向你推荐养生保健项目，你完全可以拒绝。只不过，现在很多人徒有养生保健的意识，却严重缺乏养生保健的常识，而缺乏常识却又不想去学，不想去了解，于是道听途说，最终被人牵着鼻子走。

坊间很多养生保健、治病救人的信息，听上去都很像那么回事，所以很容易让人相信。就以新闻中出现的这个所谓肠道水疗为例，目前不少美容机构都极力向消费者推介这一项目，更是宣称宿便是肠道内一切毒素的根源，清肠排宿便能帮助身体排毒，美容祛痘瘦身。很多消费者就想当然地以为，大便这种东西，留在肠道内过夜，对身体肯定不好，那么如果有办法把它们清理出体内，身体很多问题自然也就解决了。在这样的“脑洞大开”下，自然是商家怎么说，自己就怎么信。

但不管中医还是西医，都根本没有“宿便”这样的概念，“宿便”一词近年来的盛行与一些保健品有关，是商家杜撰出来的伪概念。而所谓的排毒也同样是多此一举。从医学角度来看，小肠的功能是吸收食物中的营养，大肠主要吸收的是水分，肠黏膜不会吸收粪便，而是吸收肠道中一部分细菌的代谢产物，但因为量很少，正常的人体完全可以通过肝脏、肾脏代谢出去，不会对人体产生影响，根本不需要通过洗肠去排它。

类似的例子还有很多，消费者都是在自己对相关的养生保健、医疗常识缺乏的情况下，轻易相信保健品厂商的说法，从而在错误的道路上越走越远。在身体没有患病的情况下，坚持正常的饮食，多吃新鲜的水果和蔬菜，多锻炼身体，就是适合绝大多数人的最好的养生保健，什么排宿便，还是让它们见鬼去吧。