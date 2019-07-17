夏天戴隐形眼镜 护理有讲究

隐形眼镜因为美观，成了不少近视一族的“心头好”。广东省妇幼保健院眼科副主任医师孙伟提醒，隐形眼镜虽美观，但并非所有近视的人都能戴，佩戴时也有诸多细节需要注意。

孙伟指出，隐形眼镜的度数并不跟框架眼镜完全一致，对于初级佩戴者而言，首先要去正规医院眼科进行眼部检查，选择合适的度数、基弧等。借助检查还可排除不适合佩戴隐形眼镜的疾病。另外，长期佩戴隐形眼镜也要定期去医院进行检查，了解自己的结膜、角膜状态，是否可以继续佩戴隐形眼镜。

佩戴和摘取隐形眼镜时，一定要彻底清洗双手，剪干净指甲，防止指甲缝隙中残存的细菌污染眼镜。并且一定要使用在保质期内的护理液清洗和浸泡，隐形眼镜盒也要定期消毒。

“晚上不能戴隐形眼镜睡觉，白天佩戴的时间也不能超过10小时。”孙伟解释，这是因为角膜的氧气80%以上来自空气，佩戴隐形眼镜容易造成角膜缺氧，尤其晚上睡觉时仍佩戴隐形眼镜，会严重影响角膜对氧气的吸收，最终可导致角膜水肿，血管增殖，内皮和上皮细胞功能下降，影响角膜的透明性，最终影响视力。

正值炎夏，容易出汗，细菌繁殖能力增强，对于隐形眼镜的护理要比平时更加重视，需注意不要让汗水流进眼睛，也不宜长时间佩戴隐形眼镜待在空调房里，以免镜片水分蒸发加快，变得干燥。

需要特别提醒的是，无论是大人还是儿童，游泳时不要佩戴隐形眼镜，可以选择有度数的泳镜。

夏天戴眼镜那么“不友好”，很多人想着去做近视手术解放双眼。然而，不少人担心，夏天天气那么热，适合做近视手术吗？对此，孙伟表示，其实如果做好护理的话，夏季并不会增加术后不良反应发生的几率，从临床数据来看，每年5月到8月反而是一年中近视手术的高峰期。

夏季人体比较容易出汗，术后要注意尽量避免汗水进入眼睛。擦汗时，尽量不要用纸巾大力揉眼睛。擦拭眼睛周围的皮肤时，最好先洗手。

夏天紫外线相对强烈，做了角膜表层手术的朋友应尽量避免长时间暴露于太阳下。如果去室外，需做好防晒措施，可以戴太阳帽、打太阳伞，或使用含有防紫外线功能的墨镜，墨镜的镜片尽量大一些，最好能遮住整个眼眶。身处南方，夏季雨水比较多，外出时也要注意防止树叶上或建筑物上滴下来的脏雨水进到眼睛里。