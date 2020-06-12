角膜移植助力患者重获光明

角膜，因其是透明的组织，具有一定的曲率半径和屈折力，因而在屈光系统中占有重要地位。若发生病变，使其混浊而影响视力。角膜又是一个无血管的组织，因此代谢缓慢，发病后病程长。

角膜移植就是用正常的眼角膜替换患者现有病变的角膜，使患眼复明或控制角膜病变，达到增进视力或治疗某些角膜疾患的治疗方法。一些引起患者严重视力受损甚至是失明的角膜疾病，可以通过进行角膜移植的方法来治疗而远离痛苦。

2020年06月15日（周一）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第三医院眼科副主任、角膜眼表疾病科主任洪晶教授进行视频直播，结合眼角膜结构特点，科普角膜常见疾病及角膜移植相关知识，千万不要错过。

专家简介：

洪晶，北京大学教授、博士生导师，现任北京大学第三医院眼科副主任、角膜眼表疾病科主任，眼库主任。中国医师协会眼科分会感染学组组长、海峡两岸医学交流委员会眼科分会干眼泪液学组副组长、中国医师协会角膜病学组委员、中国女医师协会委员、亚洲干眼协会中国分会学术委员会委员。《Cornea》杂志中国副主编、《中华眼科杂志》等多家杂志的编委。 长期从事角膜及眼表疾病的临床及基础研究，在国内率先开展角膜内皮移植手术。长期致力于角膜材料研发的工作，尤其是角膜内皮膜片的研发，目前已经研发出异种后弹力层负载角膜内皮细胞的膜片及无载体角膜内皮细胞膜片。

擅长：角膜病、眼表疾病。

角膜为感觉神经丰富的组织，因而知觉敏锐，当有异物刺激或发生病变时，立即引起疼痛、流泪等反应。从组织学上角膜分为五层：即上皮层、前弹力层、基质层(占角膜厚度90%)、后弹力层和内皮层。上皮层位于角膜的表层，是抵御外物侵袭的最重要防线，对外来物有较强的抵抗力，且再生能力强，一旦受损很快修复，不留痕迹。若伴有其它层的损伤，愈后可留有不同程度的瘢痕，薄者称云翳，厚者称斑翳、白斑。

在我国，角膜移植适合于各种原因造成的角膜混浊或水肿而严重影响视力的病变：如反复发作的病毒性角膜炎引起的角膜混浊，在彻底治愈之后并在半年内未再发作的病人，可考虑移植角膜；被酸、碱化学物烧伤的角膜混浊患者，在受伤治愈一年以后，可做角膜移植；角膜溃疡范围较大、侵犯较深，久治不愈，药物治疗失败有穿孔危险或向中央侵犯的蚕食性角膜溃疡者当立即进行角膜移植；先天性角膜变性、圆锥角膜、角膜基质变性、角膜内皮细胞功能失代偿等患者，也应当立即进行角膜移植手术；角膜肿瘤、角膜瘘、角膜葡萄肿患者可考虑角膜移植；已失明的角膜白斑患者，为改善外观，也可以考虑做角膜移植手术。

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