卵巢癌为何偏爱“高富美”

现代人生活潇洒，生活方式选择多样。中山大学孙逸仙纪念医院妇产科主任兼妇科肿瘤专科主任林仲秋教授指出：人们普遍熟知的妇科癌症是宫颈癌和乳腺癌，但不生育可能会因为排卵多而带来另一个妇科疾病隐患——卵巢癌。卵巢癌因为发现难、复发率高而对女性的生命带来更大威胁。

恶！躲得深难早发现

林仲秋教授介绍，虽然卵巢癌的发病率略低于宫颈癌和乳腺癌和子宫内膜癌，但其死亡率却高居首位。这很大程度的原因是因其难以被早发现。

“有别于能在早期检查中发现并治疗的宫颈癌，卵巢癌没有更好的筛查手段，亦没有与长在体表的乳腺癌一样有明显的特定症状”，林仲秋说。

他进一步解释，卵巢深居盆腔深处，卵巢癌的初期患者不会有出血等症状，即使表现出胃口不好，腹胀，大便不正常等，患者亦不会想到可能得了卵巢癌，因为卵巢癌的特征和消化道疾病的表现很多相似之处。大多数患者会先看消化科，只有到了晚期非常难受时，比如腹水压迫导致呼吸困难，才会去医院看看。

险: 七成人三年内复发

林仲秋介绍，手术和化疗是卵巢癌治疗的两大基石。尽管如此，获得正规治疗的晚期卵巢癌患者70%将会在三年内出现复发或转移，有一半左右的晚期患者在病情缓和并停止化疗后，不到14个月的时间内，就会发生卵巢癌复发。

“值得庆幸的是，首款卵巢癌靶向治疗药物在大陆获批上市。有需要的病人不必再到香港或澳门买药吃了。”林教授补充道。

他同时强调，新药只能在一定程度上推迟卵巢癌的复发时间，降低患者身体的抗药性，从而延长病人生命，但只适用部分患者而非全部。治疗卵巢癌的关键仍然在于患者要相信专科医生而切勿盲从“百度医生”胡乱选择，并克服对化疗是毒药的误解和恐惧，积极配合治疗。

防： 更爱“高富美”

林仲秋教授指出，根据以往的流行病学调查和他多年的临床经验，晚婚甚至不婚、生得少、生得晚或不生育的高学历、高收入的所谓“高富美”女性是卵巢癌的高发人群。

林仲秋解释，有生育的女性因为要经历怀孕、哺乳等过程，她们排卵的数量会相应减少，因此，卵巢癌的发病率相对低。

TIPS

1、成年女性每年进行妇科常规检查。通过B超、抽血查肿瘤标记物，卵巢癌早期可能早发现。

2、有条件的女性可以去专科医院做BRCA遗传基因检测，若是高风险人群可采取相关预防措施或加强检查频率。因为有些卵巢上皮癌的发病与遗传基因BRCA的突变有关。携带BRCA变异基因的美国影星茱莉正是采取了预防性治疗措施，先后切除了乳腺和卵巢，杜绝了乳腺癌和卵巢癌发生的可能性。

3、对于需要避孕的女性，好多避孕方法都可选择，建议选择口服短效避孕药，以减少排卵，或可降低卵巢癌的发生概率。