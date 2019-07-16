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老清嗓子可能是鼻炎

2019年07月16日15:35 来源：人民网-生命时报

生活中，我们总是发现身边人或自己有一些“恼人”的小毛病，为什么会出现这些问题呢？近期，美国《读者文摘》杂志总结了它们背后的原因。

不断清嗓子。经常清嗓子的人可能有慢性鼻炎，这会使鼻腔黏液生成过多。常年过敏的人（如对尘螨过敏）喉咙里总是堆积着黏液，因而要不间断地清嗓子。另外，胃酸逆流也会导致人不停地清嗓子。

过度发朋友圈。如果有朋友一天发几十条朋友圈刷屏，会让人忍不住想屏蔽他。哈佛大学有研究表明，人们谈论自己时，能激活与奖赏相关的大脑区域。在社交媒体上，有80%的内容是围绕个人的，比现实生活更高。

咬指甲。加拿大魁北克大学研究发现，追求完美主义可能是咬指甲、挠皮肤和拉扯睫毛等小动作的一个潜在原因。与其他人相比，完美主义者更容易感到无聊，咬指甲等行为会让他们感到舒服些。

总是感觉不舒服。一些人总担心自己“有病”，每天都抱怨胃痛、怀疑淋巴结肿大、后背难受……这是疑病症的迹象，生活压力大、童年有被虐待的经历或其他精神障碍（如抑郁症）的人更容易出现。

打喷嚏声震耳欲聋。个体差异（如腹部力量、气管尺寸和肺容量）可能会造成一些人的喷嚏声格外响亮，也有人在打喷嚏时会使用更多肌肉。

路怒症。美国科罗拉多州立大学研究发现，在车上贴贴画、做个性化改造的司机路怒症更严重。他们把汽车看作是个人附属，认为道路是自己的私人道路，往往很难区分公共财产与私人财产。 （蔡利超）

(责编：李轶群、杨迪)


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