新里程医院集团：三年内在全国建立10-15家放疗中心

“放疗的发展经历了四个阶段，从上世纪80年代的传统放疗，到90年代的精确放疗，到2010年代的精准放疗，再到今天的智慧放疗。智慧放疗是基于大数据和人工智能的集成化自动实施治疗手段。” 7月12日，在山东省邹城市召开的肿瘤精确放疗新技术交流会（以下简称“交流会”）上，中国工程院院士于金明介绍了放疗专业的发展历程。于金明院士是山东省肿瘤医院院长，在交流会上受聘为兖矿新里程总医院肿瘤中心首席顾问。

△新里程医院集团CEO林杨林为于金明院士颁发“兖矿新里程总医院肿瘤中心首席顾问”聘书

在交流会上，新里程医院集团CEO林杨林表示，兖矿新里程总医院放疗中心是新里程医院集团建成的第二家放疗中心，未来三年，新里程医院集团将在全国建立10-15家放疗中心。

兖矿新里程总医院Halcyon智慧放疗平台（以下简称“Halcyon”）开机仪式与交流会同步进行。Halcyon是全球首个实现百分之百图像引导的医用直线加速器，它是全世界最先进的智慧放疗平台，以高度精准和智能化著称，单台设备售价数千万元。

△全国第二台Halcyon智慧放疗平台在兖矿新里程总医院正式开机

2018年11月，Halcyon获批进入中国，第一台落地在北京协和医院，第二台落地在兖矿新里程总医院。

“今天的智慧放疗着眼于智能化IGRT（影像引导放射治疗），即通过人工智能手段，根据器官位置的变化而调整射线方位，让射线紧紧‘追随’靶区，以尽可能降低放疗射线对正常组织的损害，并实现射线对于靶区的精准照射。” 瓦里安医疗大中国区副总裁赵东表示，其研发生产的Halcyon应用多叶光栅等装置，将传统放疗设备0.5%-1%的漏射率降至0.01%，极大的提升了放疗精准水平，广大肿瘤患者将因此获益。

在引入专家资源和购置设备之后，兖矿新里程总医院肿瘤中心将迎来新起点。兖矿新里程总医院院长张传军表示：“我们不止是花大价钱买一台设备，在肿瘤治疗方面，我们将加大多学科联合会诊的力度，在人才培养方面，我们既将于院士这样的专家请进来，也将我们的医生送出去培训进修，双管齐下的在邹城市当地打造一支肿瘤诊疗专家队伍。”

2018年4月，新里程医院集团控股投资兖矿新里程总医院，随后，双方共同成立了院区重塑、人才选聘、绩效改革、信息化提升、供应链提升五大工作小组，对医院进行了系统性改革。

“今年年初，医院通过了三级甲等医院复审，接下来的重点是持续进行学科建设。”新里程医院集团CEO林杨林表示，2019年，兖矿新里程总医院将重点打造肿瘤中心、心脏中心、高端妇儿中心和卒中中心等大型学科中心。目前，医院正在与北京常春藤医学高端人才联盟洽谈共建心脏中心的事宜，未来将为邹城市乃至鲁西南地区的患者提供最好的心脏学科医疗服务。

放疗是肿瘤治疗的重要手段，却又常被轻视。于金明院士指出：“55%的恶性肿瘤是可以治愈的，其中手术治愈占比49%、放疗治愈占比40%、化疗治愈占比11%，有约70%的肿瘤患者在病程中需要放疗。但是放疗的作用被轻视是普遍存在的现象。”

造成“轻视放疗”现象的根本原因在于我国放疗设备的普及程度低。2015年，我国仅拥有直线加速器（主要的放疗设备）1931台，每百万中国人仅拥有1.4台加速器；同一时期，每百万美国人拥有直线加速器12.4台。设备普及率低严重制约了我国放疗专业的发展，并进一步严重影响了我国肿瘤疾病的治疗水平。

“我们能全面提升放疗中心的临床效率、治疗质量、运营效益和患者体验。” 林杨林表示，新里程医院集团将把丰富的医院运营管理经验复制到放疗中心的建设中。

新里程医院集团是国内最大的综合医院集团之一，是社会资本办医的改革者、引领者和创新者，业务涵盖医院、养老、互联网医疗、资本平台等。集团控股管理总床位数超过一万张，并从学科建设、医疗质量、护理服务、人才培养、机制创新、绩效改革、品牌提升、信息技术、商业模式等方面，对控股医院给予系统性提升与支持。