风湿病患儿别随意停药

风湿性疾病的标签往往和成年人联系起来，其实儿童患病并不少见。儿童风湿病病因复杂，且大多病因不清，涉及遗传、感染、自身免疫等多种因素，起病多为隐蔽，部分进展缓慢，病程较长，且大多具有遗传倾向。这也让儿童风湿病的诊断变得更为复杂且困难。

儿童风湿病临床表现复杂多样，可出现关节、皮肤、眼、肺脏、心脏、肾脏等不同脏器的症状，不同疾病之间可出现相似的症状，所以治疗方面存在一定难度。该病治疗可涉及非甾体类抗炎药物、糖皮质激素、非生物性的免疫抑制剂、生物靶向药物及自体干细胞移植等。每种药物使用过程中会出现不同的副作用，如过敏反应、肝肾损伤、眼部受累、骨髓抑制、生殖功能影响等，药物使用过程中可能出现耐药情况。所以儿童风湿免疫性疾病的治疗周期比较长，以年作为基本治疗时间单位。儿童风湿科医生会制定一个长期的计划，并根据病情变化不断调整方案，因此患儿家长最好给孩子固定一位医生，进行系统性治疗。

家长需要特别注意的是，切勿因为看到药物副作用就随意停药减药，一切用药以医嘱为前提。根据医生安排检查计划，进行药物副作用的监测，在医生的帮助下及时调整剂量或种类、及时处理可能发生的副作用。（袁蕙芸）