防“狼”有招数，战“疫”莫慌张

系统性红斑狼疮是一种病因尚不明确，可累及全身多系统的慢性结缔组织病。患者体内免疫系统发生紊乱，产生大量自身抗体，自身组织，引起全身多脏器和系统受损。目前，系统性红斑狼疮尚无根治手段，但经过规范治疗后可以达到长期缓解。早发现、早治疗、个体化及联合是其治疗原则。

2020年03月20日（周五）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院风湿免疫科副主任苏茵教授进行视频直播，结合系统性红斑狼疮诊疗的特点，科普疾病的治疗及日常管理，千万不要错过。

专家简介：

苏茵，北京大学人民医院风湿免疫科副主任，主任医师，博士研究生导师。兼任北京大学医学部风湿免疫学系副主任、中华医学会风湿病分会第十一届委员会常务委员、北京医学会风湿病学分会第七届委员会候任主任委员、中国医师协会风湿免疫科医师分会第四届委员会常务委员；担任《中华风湿病杂志》、《中华临床免疫和变态反应杂志》、《医学参考报·风湿病频道》、《ARD中文版》及《BMJ中文版》等多个风湿病相关专业杂志的编委。担任国家自然科学基金及北京市自然科学基金的评审专家，是北京市继续医学教育委员会、住院医规范化培训内科专科委员会及中国医师学会专科医师培训基地评审专家。

擅长：长期从事风湿免疫病临床诊治，对常见风湿病及疑难病例的诊断和治疗具有丰富的临床经验。

系统性红斑狼疮尚无根治手段，但经过规范治疗后可以达到长期缓解。早发现、早治疗、个体化及联合是其治疗原则。药物治疗可以减轻或阻止疾病的脏器损伤，并维持病情的持续缓解状态，过去相比其预后有了显著盖上，积极有效的治疗可实现患者的长期生存。

一般治疗

适用于所有系统性红斑狼疮患者。包括心理及精神支持、避免日晒或紫外线照射、预防和治疗感染或其他合并症及依据病情选用适当的锻炼方式。

药物治疗

1，非甾体类抗炎药（NSAIDS）适用于有低热、关节症状、皮疹和心包及胸膜炎的患者，有血液系统病变者慎用。主要是对症治疗

2，抗疟药是系统性红斑狼疮的基础药物之一，对皮疹、低热、关节炎、轻度胸膜炎和心包炎、轻度贫血和血白细胞计数减少及合并干燥综合征者有效，有眼炎者慎用。可配合糖皮质激素及免疫抑制剂提高疗效。

3，糖皮质激素需据病情选用不同的剂量及给药途径。激素的不良反应有类库欣征、糖尿病、高血压、抵抗力低下并发的各种感染、应激性溃疡、无菌性骨坏死、骨质疏松及儿童生长发育迟缓或停滞等。

4，免疫抑制剂，多数患者在接受激素治疗的同时，特别是激素减量过程中，需要免疫抑制剂联合治疗，可更好缓解脏器损伤，减少疾病复发，降低激素使用的副作用。

其他治疗

大剂量免疫球蛋白冲击，血浆置换，适用于重症患者，常规治疗不能控制或不能耐受，或有禁忌证者。

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