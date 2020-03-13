治疗强直性脊柱炎，不疼了就是成功了？

生活中偶尔出现关节酸胀或者腰酸背痛看似很常见，尤其是年轻群体因为日常运动或工作时久坐也时常会出现腰背酸痛的症状，可是，这看似不严重的小症状，可能隐藏着大危害。

根据数据显示，强直性脊柱炎在我国有近400万人，且强直性脊柱炎好发于10~40岁的青壮年群体,发病高峰年龄为20～30岁，这对我国社会的青壮年劳动力带来巨大的影响。这种脊柱关节病因为发病年龄早，带给患者也是有长期的病痛和治疗压力。面对强直性脊柱炎我们要了解哪些预防方法？在治疗中需要注意哪些问题呢？

2020年3月17日（周二） 17：00-18：00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院风湿免疫科主任、中华风湿病学会副主任委员兼秘书长张卓莉进行视频直播，带您一起认识强直性脊柱炎，与您分享强直性脊柱炎的治疗经验。

专家介绍

张卓莉，博士，教授，博士生导师，北京大学第一医院风湿免疫科主任。

北京大学医学部，中国协和医科大学，医学博士、哲学博士。曾于北京协和医院工作17年，在英国及荷兰从事临床科研工作4年。2007年5月应邀调入北京大学第一医院，并组建了风湿免疫科。

现任中华风湿病学会副主任委员兼秘书长，北京风湿病学会副主任委员，中国医师学会风湿免疫专委会常委兼影像学组组长，曾经获得多项科研资助，获得多个奖项，发表文章300余篇。

擅长

对各种风湿性疾病的诊断与治疗有丰富的临床经验。尤其擅长于各种结缔组织病的诊治，如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合症、肌炎/皮肌炎、强直性脊柱炎、白塞病等各种系统性血管炎、结缔组织病相关的肺动脉高压等等。

强直性脊柱炎有哪些患病表现？

强直性脊柱炎（AS）是一种慢性炎症性疾病，主要在骶髂关节、脊柱骨突、脊柱旁软组织及外周关节发病，除了关节部位外也可能伴随着眼部、心血管等其他部位的病变，严重的可能发生脊柱畸形和强直。

在关节病变的表现有：

骶髂关节炎：大部分病人最先表现为骶髂关节炎，可出现反复发作的腰痛，腰骶部僵硬感，间歇性或两侧交替出现腰痛和两侧臀部疼痛。

腰椎病变：腰椎受累时，多数表现为下背部和腰部活动受限。腰部前屈、背伸、侧弯和转动均可受限。肋椎关节、胸骨柄体关节、胸锁关节及肋软骨间关节受累时，则呈束带状胸痛，胸廓扩张受限，吸气咳嗽或打喷嚏时胸痛加重。

周围关节病变：髋关节出现局部疼痛、活动受限、屈曲挛缩、或骨性强直，膝关节可见屈曲挛缩畸形。

关节外表现包括：

全身症状：如疲劳、体重降低、低烧较为常见。

眼：急性前葡萄膜炎或虹膜睫状体炎是强直性脊柱炎最常见的关节外表现。

心血管：心脏受累可能无症状，包括升主动脉炎、主动脉瓣关闭不全、传导异常、心肌肥厚以及心包炎等。

其他：包括肺受累、神经系统后遗症、IgA肾病以及骨质疏松等。

如何提问和收看直播：

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