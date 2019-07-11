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哮喘十余年能否治愈

2019年07月11日14:18 来源：人民网-生命时报

北京读者张女士问：我今年28岁，从事导游工作，发作性喘息10余年。之前有一段时间长期规律吸入药物治疗，但因害怕激素导致肥胖，我就停药了，现在又会突然发作。请问我的哮喘还能治愈吗？

首都医科大学宣武医院呼吸内科副主任医师赵松林、医师陈玉解答：哮喘是一种慢性气道炎症性疾病，目前尚不能从根本上治愈，但是只要坚持规范持续的治疗，哮喘可以达到完全控制。我们应把哮喘和其他慢性病如糖尿病、高血压等一样对待，需要坚持长期甚至终身的治疗。

目前治疗哮喘的药物主要是吸入性激素和支气管扩张剂。很多患者都是听“激素”色变，就像您一样，担心激素各种副作用如肥胖、骨质疏松、感染等。但吸入激素主要是在肺部局部起作用，很少吸收入血液，因此很少引起这些副作用。如果不坚持吸入激素治疗，导致频繁急性加重，反复使用口服或静脉用激素时才会引起全身副作用发生。建议您一定在医生指导下规律、长期用药。

对于难治性哮喘、大剂量吸入药物仍无法控制者，目前也有一些新的治疗方法不断应用于临床，如IgE单抗治疗、气道热成形术等。可以到医院专科咨询，其实只要遵医嘱，超过90%的哮喘可以得到控制的。

(责编：李轶群、杨迪)


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