冬季儿童哮喘进入高发期

秋冬季节是很多病毒流行的季节,也是哮喘容易发病的季节,最近一段时间,在山东大学齐鲁儿童医院儿童呼吸科门诊上,得哮喘的小患者也多了起来。对此,该科副主任医师马香提醒广大家长,预防哮喘不仅在“吃喝”方面有讲究,外出玩乐也应注意及时保暖,尽量避免去人群密集的场所。

“既往有些宝宝进食鸡蛋后就出现湿疹、咳嗽、气喘或腹泻、腹痛等表现,孩子饮食上要注意已知的过敏原。”马香提醒,不要因为过敏原显示鸡蛋有加号而临床没有任何不适就不进食,这是非常错误的,尤其是IgG的检查结果更不能提示过敏。

此外,天冷了家长就爱让孩子进食较多的肉类等蛋白含量高的食物,但是过多进食也会导致胃肠功能紊乱、食物之间交叉过敏等,从而导致过敏的发生；不要进食炮制过于复杂的食物,因为腌制、炒制等过程中添加的香料、添加剂、香精等都有可能引起过敏；尽量减少进食比较油腻的食物以及海鲜、坚果等容易过敏的食物,尤其是已经有咳嗽、气喘等症状的宝宝们。

最近几天,气温一下子降到零下,儿童尤其是患有哮喘的孩子气道非常敏感,容易发生痉挛从而导致气喘发作。因此要注意及时保暖,尤其是气道的保暖(必要时戴口罩)；对于养宠物、环境低矮潮湿、种花较多的家庭也应注意孩子发生过敏。“情绪过于紧张、激动,外出游玩过于劳累也可能导致哮喘发作,家长朋友们一定要注意。”马香说。（记者 张如意 通讯员 王昆）