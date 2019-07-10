恒瑞发布卡瑞利珠单抗新研究结果 食管癌或将有免疫疗法

食管癌是中国的高发肿瘤，尤其是对于一线治疗失败的晚期患者，缺乏有效的治疗方案。近日，恒瑞医药的一则公告或将给食管癌患者带来新的治疗希望。 7月8日，江苏恒瑞医药发布公告，称其卡瑞利珠单抗单药二线治疗晚期食管鳞癌在临床研究ESCORT中达到主要研究终点。研究表明，对于既往一线化疗失败的晚期或转移性食管鳞癌患者，接受卡瑞利珠单抗单药治疗对比研究者选择的化疗，可显著延长患者的生存期。

ESCORT研究是一项随机、开放、化疗药对照、多中心III期临床研究，于2017年5月开始入组患者，截至2019年5月，共有448例患者随机入组并接受研究药物，其中228例患者接受了卡瑞利珠单抗治疗，220例患者接受了研究者选择化疗。上述研究的详细结果将会于2019年9月在福建省厦门市举办的中国临床肿瘤学会（CSCO）以及西班牙巴塞罗那举行的欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）上同步发布。

食管癌是中国的高发肿瘤，而且病理类型与欧美国家也有不同，对于一线治疗失败的晚期患者，目前还没有有效的治疗方案。ESCORT研究的成功，有望解决临床治疗的亟需。江苏恒瑞医药副总经理兼首席医学官邹建军指出，ESCORT研究的成功，解决了临床治疗的亟需。“我们也会与监管机构加强沟通和密切合作，尽快将这一潜在的有效治疗方案带给患者。”她说。

该研究的主要研究者、中国人民解放军总医院第五医学中心徐建明表示，几十年来，晚期食管鳞癌只有化疗有效，而二线化疗的效果非常有限，远远不能满足医生和患者的期望。该ESCORT研究不但超越了现有二线化疗的效果，也为未来拓展食管鳞癌的临床治疗思路提供了方向。

该研究的另一位主要研究者、中国医学科学院肿瘤医院的黄镜教授认为，卡瑞利珠单抗在晚期食管癌二线的Ⅲ期临床研究中证明，与传统的化疗相比，能有效改善患者的总生存时间，延缓疾病进展，为中国晚期食管癌患者带来了新的治疗机会和新的希望，未来也必能让更多的食管癌患者能从卡瑞利珠单抗的治疗中获益。

据了解，注射用卡瑞利珠单抗是恒瑞自主研发人源化抗PD-1单克隆抗体，是我国拥有自主知识产权的免疫治疗创新药。今年5月，卡瑞利珠单抗用于复发难治性经典型霍奇金淋巴瘤的适应症获批上市。目前，包括淋巴瘤、食管癌在内，卡瑞利珠单抗已开展的单药或联合化疗的临床试验共32个，累计入组近3000例受试者，且重点聚焦中国高发和难治的瘤种，如肝癌、胃癌、肺癌、食管癌、鼻咽癌等，旨在使中国的肿瘤患者获益。其中卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼一线治疗晚期肝细胞癌III期临床研究已在国内外多个地区同步开展，未来有望推动民族创新药走向国际。

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