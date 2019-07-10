20年！治糖肾有了首个新突破

“《中国糖尿病肾脏疾病防治临床指南》中提到，在我国，每10个糖尿病患者中，就有1～4个患者合并有糖尿病肾病”，北京协和医院内分泌科主任医师肖新华教授告诉记者，“糖尿病肾病的治疗是一个世界难题”。

最近发布的CREDENCE研究首次证实了卡格列净(SGLT2抑制剂)对于肾脏的保护作用，糖尿病肾病治疗终于迎来近20年来首个突破性进展！

CREDENCE研究结果显示，对于已经患上糖尿病肾病的患者，在卡格列净的帮助下，肾功能恶化、肾透析/移植和肾脏或者心血管死亡风险能够降低至少30%。

防：建议糖友每年筛查糖尿病肾病

“糖尿病肾病是引起终末期肾病的首要原因。随着病程的进展，肾病会越来越重，到后期，患者往往需要依靠透析来维持生命。随之而来的是患者心血管死亡的风险会明显增加，生活质量会大大降低，治疗费用也会急剧增长”，肖新华教授说。

糖尿病肾病在早期没有明显的症状，因此很多患者在初发现糖尿病时就已经是肾病中晚期了。而由于糖尿病肾病是缓慢发展并且不可逆的，因此，早发现、早诊断、早治疗尤为重要。肖新华教授提醒，患者在确诊糖尿病后，应立即进行肾脏病变筛查，包括尿常规、UACR和血肌酐(计算eGFR)，之后，每年至少也要做一次筛查。

治：SGLT2抑制剂被指南推荐使用

心脏、肾脏本身关系就很密切，如果得了糖尿病，就像是一组“三角关系”，三者相互影响，共病共患。所以，治疗糖尿病，得把心脏和肾脏一起管理好。

2015年，SGLT2抑制剂对糖尿病患者在心血管方面的获益已经得到证实。此次CREDENCE研究结果的发布，证实了卡格列净除有肾脏保护作用外，同时在减重、控糖、降压、护心等方面都有优秀表现。

此外，CREDENCE研究结果还证实了卡格列净的安全性，使用卡格列净并不会增加截肢和骨折的风险。

CREDENCE研究结果发布1个多月后，美国糖尿病协会(ADA)对指南进行了修订，推荐已有糖尿病肾病的患者使用SGLT2抑制剂，并且将证据等级由C级提高到了A级。肖新华教授解释说，“CREDENCE研究是首个针对降糖药物肾脏保护功能的研究，结果发布后，美国糖尿病协会在今年新指南已经发布的前提下，再次修订指南。可见这个研究，对于糖尿病肾病治疗的重大意义，协会也迫切希望更多患者能够尽早获益。”

“控制糖尿病肾病，需要及时筛查、及时诊断和有效的药物治疗。由于长期没有新的有证据的药物出现，近20年，糖尿病肾病治疗没有突破性进展”，肖新华教授说，“CREDENCE研究的结果为卡格列净治疗糖尿病肾病提供了有力证据；ADA指南的修订又为用药提供了可靠依据。相信未来糖尿病患者在肾病控制、生活质量、整体健康状况等方面都将有一个质的飞跃！”