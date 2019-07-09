提高性能力 牢记一二三四五

赤峰学院附属医院泌尿外科主任医师 魏大东

作为一名男科医生，被男性患者询问最多的问题就是怎么能在床上表现得更好，最好是那种不吃药、不打针、治标治本的方法。那么，是不是真有这种简单可行又有效的方法呢？我可以负责任地说，健康男性只要遵守和坚持五个“秘诀”，就能得偿所愿。

坚持有氧运动

有氧运动可以让全身都得到锻炼，增加会阴部肌肉的协调性，加速机体的血液循环，进而有利于性器官血液循环的改善，给性爱一个助力。具体来说，有氧运动可使骨盆肌、阴道附近的肌肉收缩，血流速度加快，触觉敏感，提高性敏感。阴茎局部微循环状态的改善，对于维持勃起能力是有益的。男人有力量会给性爱表现加分。强壮的肌肉意味着身体更灵活，平衡感更强。另外，有氧运动可促进雄激素的分泌，而雄激素和男性的性欲和表现也息息相关。经常做有氧运动可以使腹部、臀部的肌肉变得更加紧致，会让男人更有魅力。有氧运动能使体内产生内啡肽，有助于改善情绪，促进性兴奋。

常做深蹲和提肛

盆底肌肉也称为性爱肌肉。锻炼这些部位肌肉，可以增加整个骨盆和阴茎的血液供应量，能促进勃起，增加性高潮时的快感，并能帮助患者控制射精。男性性高潮时的一个特征就是这些肌肉有规律地收缩。

很多运动可以锻炼盆底肌肉，比如深蹲和提肛。深蹲是提高爆发力最有效的动作。爆发力是指能在尽量短的时间内爆发出更多能量的能力，可以有效改善血液循环，进而加快阴茎充血速度。同样，可以有效促进体内的雄性激素分泌，让肌肉更好、更快的增长，增强下肢的运动力，让男性性欲更强，表现更好。提肛运动主要锻炼肛提肌，可以对前列腺起到按摩的效果，促进会阴部的静脉血液回流，使前列腺充血减轻，消减炎症。

养成健康的生活习惯

主要包括不吸烟、限酒，少吃快餐和坚持锻炼等。

研究已经证实，烟草中的毒性物质可以破坏睾丸内的间质细胞。间质细胞是专门制造和分泌雄激素的，而雄激素是男人性欲望和性能力的驱动因素。同样，酒精可通过毒害睾丸等生殖器官，引起血清睾酮水平降低，从而引起性欲减退、精子畸形。同时，过度饮酒易诱发前列腺炎，甚至继发性功能障碍，可造成不育。

不良的生活习惯会引起高血脂，造成血液的黏稠度增加，还会影响血管功能，可造成阴茎血管狭窄，使阴茎的动脉硬化或狭窄，进而减少对阴茎的血液供应。不良习惯还会诱发肥胖，影响性激素的分泌，造成雌激素增加而雄激素减少，导致性能力下降。

营养均衡

很多人想通过服用鹿茸、人参等药材来提高性能力，但其实最好的补品就在我们身边。很多人平时常开玩笑说，多吃生蚝可以提升性能力，其实这种做法还真有一定的科学依据。男人性能力好不好与雄激素的高低直接相关，而生蚝中的蛋白质和锌元素，是合成雄激素的重要物质。

此外，维生素也是男性健康的守护者。有研究表明，维生素A的主要功能是促使蛋白质合成，如果缺乏会影响睾丸生精。B族维生素也有很多作用。例如长期吃素食的男子由于缺乏维生素B12，精液中精子的含量明显比正常男性低，精液产生量也较正常人少，会影响性能力。维生素E有很强的抗氧化性，如果男性缺乏，睾丸容易受到伤害，性功能也会衰退，影响生精功能。所以，要保证营养均衡。

了解性知识

了解一些性知识的科普知识，这样在生活中遇到一些小“插曲”就不会惊慌失措，更不会为此烦恼，甚至影响家庭和睦。比如“手淫大多不会影响性功能”“不是每天都有晨勃”“初次性行为失败不代表身体有问题”“精液有块不一定有炎症”等。