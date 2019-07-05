化验单背后的一些故事

本期节目：小小化验单，隐藏大学问！

我们每个人医院看病或体检，免不了接触各种检验报告单（化验单）。但是，90%的朋友们都看不懂化验单，今天就和您聊聊化验单背后的故事，怎么去看化验单。

看化验单的一些注意事项

其实我们看化验单还是有顺序的。首先要看看自己的姓名、年龄、性别对不对，因为很多值的参考区间是分性别的。第二要看看这张报告单上有没有特别的备注和提示，提示我们的标本有问题，如出现溶血、乳糜，提示血小板已经凝集，这时会建议再次复查。第三再看报告单中间部分，很多值的升降、阴阳。

这点还是希望大家能够注意，现在同名同姓的很多，若错拿会造成不必要的恐慌。拿到化验单建议大家不着急，看看化验单的这三个步骤。

看化验单的一个原则

看到化验单上的箭头，往上走的，往下走的，就觉得自己指标不正常，是不是就代表身体真的出问题了呢？

其实完全没有必要。解读化验单首先要遵守一个原则，即一定要请专业医生去看，这是一个总的原则。对于常规不是很复杂的化验单，比如血常规、尿常规、生化、肝功等这些，我们可以在自己理解的范围内去解读。

现在最常见的就是转氨酶升高，很多实验室参考值是小于40 IU/L，有的实验室可能是45 IU/L，出现一个升高的箭头，就特别恐慌，实际上不需要这样的。其实有很多良性的疾病，甚至你的饮食都可能会影响这次的结果，所以，有一次的结果异常也不用那么恐慌。很多是筛查项目，可以再次复检。

另外，我们也看数值高出的程度，如果高出参考值可能都不到1%，正常是40 IU/L，你41 IU/L，血糖的正常值是6.1 mmol/L，有的时候到6.12 mmol/L，有箭头也不用恐慌。每种测定方法都有一定的误差范围，这不可避免的。

大多时候医生会建议，有异常的情况下再复测一次，一次化验单的结果不能代表你真的是正常或者异常。所以，我们整个报告单的下面都会有文字说明，此结果仅对此标本负责。实际上你的标本也许有了问题，造成一种假阴或假阳性，这是大家要特别注意的，一旦有一些异常，我们一定要放松心态，慢慢逐一去解决。

总之，没有结合临床的症状、临床的检查及医生的评估，不要为化验单简单的数据异常而紧张。

专家简介：

刘向祎，首都医科大学附属北京同仁医院检验科副主任，医学博士，教授，研究生导师。医学实验室认可主任评审员，中华医学会检验分会临床化学组委员，北京中西医结合学会副主任委员，北京医学检验学会分析测试分会副主任委员， 全国医用临床检验实验室和体外诊断标准化委员会委员，国际TC212第一工作组中国唯一临床实验室成员。专业是临床检验诊断学。

擅长：生物标志物的筛选及在诊断治疗中的应用。