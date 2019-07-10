尿常规的化验单意义主要有哪些？

本期节目：小小化验单，隐藏大学问！

尿常规项目分三部分报告，尿干化学、尿流式报告和尿镜检，以镜检结果为准。 目的是用以了解肾脏的一般情况，其他脏器的疾病对肾脏功能有无影响。主要看有没有红细胞、白细胞和管型。

尿常规也是我们常做，因为留尿最方便，但强调最好是新鲜的，最好是晨尿。晨尿会把病变的物质有所聚集，很多人说我不能早上起来没上厕所就来医院，我来不及。尽量早晨的尿会好一些，阳性率会高些，留取晨尿检测是一个原则。

尿液标本采集注意事项

清晨第一次尿，新鲜尿（不超过30分钟）；

中段尿，可避免分泌物对尿液的干扰；

女性避开月经期，防止经血混入尿液；

尿量要够，10ml；

24小时尿要注意放到阴凉处；

切记：一次异常后最好重复检测。

尿液中大量白细胞见于泌尿系统感染，如肾盂肾炎、膀胱炎及尿道炎等。大量红细胞则提示泌尿系统结石、感染、肿瘤、急慢性肾炎等 。剧烈运动可导致一过性增高（注意鉴别）。蛋白阳性见于各种急慢性肾病。药物中毒引起肾小管上皮细胞损伤也可见阳性。出现管型时就是以上三种都可以出现。

尿糖阳性见于糖尿病、甲状腺机能亢进、胰腺炎、严重肾功能不全等。此外，颅脑外伤、脑血管意外、急性心肌梗塞等，也可出现应激性糖尿。

尿白细胞高是不是就是泌尿系统感染了？

不完全正确！正常情况下，尿中白细胞＜5个/HP(高倍镜视野)；＞5个/HP为白细胞增多。伴有尿频、尿急、尿痛等尿路刺激征时，考虑是泌尿系感染，如肾 盂肾炎、膀胱炎、尿道炎等。

无尿路刺激症状，应做白细胞分类检查。嗜酸性粒细胞尿，常见于过敏性间质性肾炎；中性分叶核细胞尿，见于急性肾炎早期；尿淋巴细胞增多，见于狼疮性肾炎活动期。

专家简介：

刘向祎，首都医科大学附属北京同仁医院检验科副主任，医学博士，教授，研究生导师。医学实验室认可主任评审员，中华医学会检验分会临床化学组委员，北京中西医结合学会副主任委员，北京医学检验学会分析测试分会副主任委员， 全国医用临床检验实验室和体外诊断标准化委员会委员，国际TC212第一工作组中国唯一临床实验室成员。专业是临床检验诊断学。

擅长：生物标志物的筛选及在诊断治疗中的应用。