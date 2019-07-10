看生化报告单要注意什么？

本期节目：小小化验单，隐藏大学问！

我们拿到生化报告单，首先要看检验评语：有无溶血和乳糜，主要看肝肾功能、血脂和血糖水平等。多行参考区间的要自己比对，可能没箭头。很多指标参考区间分男女。看看肝、肾功能化验单的信息。

生化报告单的内容包括离子、血糖、肾功能、肝功能、心功能及血脂检测。

血钾

血钾3.5-5.5mmol/l，重要阳离子。血钾高、低都会引起心脏不适。若标本严重溶血，会造成假性血钾升高。（报告单备注有溶血）禁食、严重呕吐、肾病、利尿剂使用会引起低钾血症，吃点桔子补钾。输液补钾过多过快会引起高钾血症。血钾还是危急值报告指标！

血肌酐正常说明肾功正常？

不正确！血肌酐水平的高低主要取决于肾脏排出肌酐的多少。肾脏的代偿功能十分强大，如果两个肾脏都正常，那么只要一个肾脏发挥功能，血肌酐就能维持在正常水平。也就是说，肾功能一定要下降到正常的一半水平时，才会引起血肌酐升高。因此，血肌酐并不能完全反映早期、轻度的肾功能下降原因。

肌酐不是早期诊断指标，千万不能只看肌酐，建议做尿微量白蛋白检测（早期肾功能指标）。另外，肌酐测定受外源性肌酐的摄入、个体肌肉质量和年龄等影响。

专家简介：

刘向祎，首都医科大学附属北京同仁医院检验科副主任，医学博士，教授，研究生导师。医学实验室认可主任评审员，中华医学会检验分会临床化学组委员，北京中西医结合学会副主任委员，北京医学检验学会分析测试分会副主任委员， 全国医用临床检验实验室和体外诊断标准化委员会委员，国际TC212第一工作组中国唯一临床实验室成员。专业是临床检验诊断学。

擅长：生物标志物的筛选及在诊断治疗中的应用。