患者在化验前一些注意事项

本期节目：小小化验单，隐藏大学问！

临床化验的结果准和不准，最大的一个影响因素，就是化验前的准备情况，在于提供的标本合格与否。检测项目的正确标本的留取很重要，目前检验误差 60%以上来源于此。人们可能觉得我留个标本，给你送来，医院检测完就好了。但是这个标本可能由于你的疏忽或错误的操作，已经和你机体本身的状况差别很远了。

便常规遇到的问题

举个最简单的例子，婴儿腹泻，需要进行便常规检验。就经常看到患儿家属拿着纸尿裤上带着粪便来了，实际上这个时候他的粪便可能会被化学物质进行降解，不能反映患儿的真实状况。如果要得到一个准确的结果，最好重新取样放在一个干净的器皿中拿去检测，最好在半小时之内送检。超过1小时，也会影响检验结果。另外纸尿裤上还有宝宝的尿液，可能会对检测结果产生影响。

尿常规遇到的问题

留取尿液标本的时候我们特别特别强调，女性同志在月经期间不要做尿液的检测。外留尿标本的时候有一个原则，就是要新鲜。经常有人说，我妈妈行动不方便，我在家给她留好了，坐汽车两个多小时才能再送来。这时，标本中化学物质已经完全改变了，细胞可能都已经溶解了，它的结果就不能反映当时机体的状况。

我们建议病患从标本离体，到送到实验室，不要超过一小时，最好是半个小时内。这一点大家要理解，不要到时因标本不合格而出现错误化验结果耽误诊治。

为什么有时需要空腹？

要求您空腹进行检查是因为饮食会对一些检测项目有影响或造成干扰。因为我们是通过各种化学方法，各种仪器来间接检测标本中某种成分含量。结果受方法学的影响。

对空腹要求最为严格的项目为葡萄糖和甘油三酯。任何碳水化合物的摄入都会引起血糖的升高，而饮食的摄入会影响甘油三酯的测定。免疫项目的检测一般对空腹没有太严格的要求，但食物里可能含有的某些激素成分会影响生殖激素水平的测定。

空腹时间也有讲究的，提起空腹，很多人都认为空腹时间越长越好，实际并非如此。我们教科书原来一直讲8-12个小时，我们现在的理念，8-10个小时就可以。大家记好，明天要采血了，今天晚上八点以后就不要再吃东西，喝水是可以的。正常饮水，但别一下子喝一升，那可不行。正常喝水是不影响结果的。除了水以外其他的饮用品都不允许。

专家简介：

刘向祎，首都医科大学附属北京同仁医院检验科副主任，医学博士，教授，研究生导师。医学实验室认可主任评审员，中华医学会检验分会临床化学组委员，北京中西医结合学会副主任委员，北京医学检验学会分析测试分会副主任委员， 全国医用临床检验实验室和体外诊断标准化委员会委员，国际TC212第一工作组中国唯一临床实验室成员。专业是临床检验诊断学。

擅长：生物标志物的筛选及在诊断治疗中的应用。