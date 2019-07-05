人们为什么要走进婚姻的殿堂？一个简单又深刻的原因是，人们想以非常亲密的方式分享未来的生活。人从一出生就开始与他人产生连结，期望关注和被爱。成年后，我们渴望能有人分享喜怒哀乐的情感，在幸福的婚姻中，人们还能获得多层次的亲密感受。

肌肤之亲。婚姻理所当然包含“性”，这是很正常也很隐私的亲密方式。婚姻中的“性”是坦诚而美好的，双方将最炽烈的情感融入身体，体现在彼此的拥抱、爱抚、亲吻和性爱中，达成水乳交融的结合，这是夫妻间最根本也最浓郁的亲密方式。

情感之亲。两个人相互信任，给彼此安全感，愿意分享自己的感受，就达到了情感之亲。分享内心的想法、内心深处的伤痛以及喜悦之情，都是亲密关系的重要部分。

美国婚姻与家庭心理学者艾伦·里克森博士说，“情感的沟通，除了有关家庭和孩子外，还应包含每天的生活经验，思想和感受的分享。”良好沟通的前提是学会倾听。通常，女人喜欢大篇幅描述细节，她们认为叙述一件事就像画画一样，必须一笔一笔地描绘。男人却喜欢直截了当地快速沟通。如果女人提醒对方说：“你一定要听完整件事，请你了解我说话的方式。”且男人也愿意满足她的需求，这样的婚姻会更有乐趣，女人也会觉得被爱。男人在婚姻中最大的需求就是被尊重，给足他面子，这样的婚姻才能越来越亲密。

智慧之亲。情感之亲虽然表达了感受，比肌肤之亲更进一层，但基本还是在“谈事儿”的层面。更深一层的亲密是智慧之亲。双方有共同的成长渴望，能够就一本书、一部电影或戏剧等话题深入交流，其实质是价值观、审美等方面的碰撞，这种亲密能滋养双方的精神世界。杨绛、钱锺书夫妇就是智慧之亲的典范。

能达到智慧之亲的伴侣，通常能拥有默契，这是一种无声的亲密——一个眼神即可意会，或是艰难时刻的默默相拥，彼此共同完成一个任务等，是“无声胜有声”的奇妙境界。

心灵之亲。夫妻间的感恩是彼此成为心灵伴侣的起点，也就是说，你能以爱、尊重和感恩的态度与伴侣沟通。若要达到彼此的心灵之亲，就要做到完全接纳对方。

接纳并不意味着你同意对方所说的所有内容，而是你明白对方所说和所感受到的。也就是，爱对方本来的样子，不是试图改变对方，也不对爱人抱有“假如”式和“条件”式的爱，这就意味着，理解包容对方的缺点。

在亲密关系中，学会面对自己的同时，也学会接纳对方，才能最终获得爱。而爱，是永远不会失败的。