五倍子苍术甘草治口疮

河南读者王女士咨询：这几个月，我嘴里的溃疡反反复复总也不好，吃饭时非常疼，还伴有口干、口臭，舌苔发红。当地中医说我这是心脾湿热引起的，建议我用苍术15克、五倍子9克、甘草3克，水煎服，每日1剂，分2次服用，3~5剂即可痊愈。请问这个方子可以用吗？

哈尔滨医科大学附属第四医院中医科主任于景献解答：口腔溃疡虽不是大病，但发作时疼痛剧烈，局部灼痛，严重者还会影响饮食、说话，困扰着众多患者。中医认为，口腔溃疡是由于心脾湿热、热毒内蕴、肺胃热盛、阴虚火旺等原因引起的，治疗以清热解毒、清音利咽、消肿止痛、滋阴降火为主。

方中，五倍子味酸、涩，性寒，除具有清热解毒功效外，还有敛疮止血、敛肺降火之功，有利于口腔溃疡的愈合。甘草可清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛，可用于治疗痈肿疮毒。苍术能加强前两味药物的作用。诸药配伍，具有燥湿、生肌止痛的作用，可缩短黏膜溃疡的愈合时间，减轻局部炎症水肿。此方对于心脾湿热证口腔溃疡（复发性口腔溃疡）十分有效，常见症状有口疮周围红肿、中间凹陷、表面黄白、灼热疼痛、口干口臭、舌红。▲