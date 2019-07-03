“三伏天灸”今天开始 调理体质不要错过

炎炎夏日里，来一瓶冰饮、一根雪糕，呆在空调屋里，那是相当舒爽。但是，从中医的角度来看，对相当一部分人来说，这些做法并不可取，容易引起“积寒”。那该怎么办呢？广东省中医院针灸科大科主任符文彬教授为你介绍一种简单有效的传统疗法——“三伏天灸”。

“三伏天灸”养生效果“三合一”

在岭南地区，特别是两广地区，有一种夏日养生的特别方法——“三伏天灸”。这种特殊的灸法，它在晋代岭南著名医家葛洪、鲍姑等影响下一直传承和发展至今。据介绍，“三伏天灸”是灸法的一种，又称药物灸、发泡灸，是在“三伏天”的特定时间，通过用有温经散寒、逐痰平喘、通络止痛等功效的中药在人体特定的穴位上贴敷，从而对肺脾肾等脏腑功能进行调节，以达到防病、治病、养生的一种传统灸疗法。

经过数代医家的传承，不断改良药剂和优化治疗方案。如今“岭南传统天灸疗法”已入选广东省和广州市非物质文化遗产名录，而广东省中医院被评为“广东省省级非物质文化遗产代表性传承基地”。

经过研究，中医专家认为天灸是通过药效、免疫调节、脏腑经脉调节等作用而对人体防病治病起效的。据统计，广东省中医院开展的“岭南传统天灸疗法”项目，近三年每年来医院贴三伏天灸（每年5次）的人次均超过10万。

岭南传统天灸疗法人人都适用吗？

根据广东省中医院大规模开展“岭南传统天灸疗法”30年来的临床观察和近年的调查，天灸疗法有着治疗及保健作用，但对体质偏虚、阳虚以及风寒湿型痹症（疼痛）患者，疗效更佳。主要的适应证有：

1、肺系相关病症如过敏性鼻炎、慢性咳喘、虚人感冒等病症防治。研究显示对过敏性鼻炎等显效率达73%左右。

2、痛症如颈肩腰腿痛、胃痛、痛经等慢性疼痛疾病。研究显示对颈腰腿痛显效率达70%左右。

3、其他类：失眠、抑郁、慢性肠炎、消化不良、慢性盆腔炎、夜尿症、遗尿等。其中对失眠总有效率达72%左右。

特别提醒：以下人群不宜贴药：

①孕妇；

②炎性疾病发热者；

③过敏体质患者，对药物过敏患者；

④合并严重心脑血管疾病、 肝肾功能不全及严重糖尿病患者。