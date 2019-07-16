孩子过敏体质？试试三伏天灸！

三伏天开始了，正逢孩子们开始放暑假，有过敏性鼻炎、哮喘、经常腹泻的孩子不妨试试三伏天灸。广州中医药大学肖达民教授介绍，儿童的皮肤薄嫩，对药物的吸收效果更好。且儿童脏气轻灵，药效更佳，三伏天灸“冬病夏治”效果更好。

过敏体质孩子适合贴天灸

肖达民教授介绍，由于遗传以及现代的生活环境，有过敏体质的孩子越来越多，他们往往会受到过敏性鼻炎、哮喘、皮肤湿疹等问题的困扰，这类体质的孩子，是比较适合三伏天灸。天灸是以辛温药物敷贴特定穴位，可提升人体阳气、温通经络，调理脏腑，使人体阳气更加充沛，从而对肺脾肾等脏腑功能进行调节，增强机体免疫功能，抑制过敏状态，提高抗病能力，是防治哮喘、过敏性鼻炎等疾病的一种有效手段。最好能够三伏、三九都贴天灸，坚持两到三年，体质有望打个翻身仗。

如何保护孩子娇嫩皮肤

贴过三伏天灸的人都知道，贴了天灸后皮肤可能会出现红、痛，甚至起疱，孩子的皮肤这么娇嫩，如何受得了？肖达民教授介绍，大多数天灸药物都是用辛温药物加姜汁调制而成，刺激性比较强，有些医院也有专门针对儿童的天灸，选用的药物更加温和，并用蜂蜜代替姜汁来调制，对皮肤的刺激性大大降低。

另外也可以通过控制贴药的时间，降低对皮肤的刺激。由于气候及个体差异的不同，膏药贴上皮肤很快出现瘙痒、发热、刺痛等感觉。建议贴的时间不用太长，发现孩子皮肤发红明显，没有起疱，效果最佳，此时应该及时中断敷贴。如果出现了水疱，小水疱处保持干燥可自行吸收，若水疱较大，并出现渗液，可外敷消炎药膏，以防感染。

此外，贴后可擦点万花油来降低不适感。“三伏天灸”贴敷当天避免直吹电扇和空调；贴敷期间忌食生冷、油腻、辛辣之品。

三伏天儿童饮食要点

肖达民教授认为，三伏节气是暑湿最旺之时，可以适当给孩子煲些健脾祛暑、益气养阴的汤水，可选用莲蓬、莲叶、芡实、冬瓜、薏米等食材。如果孩子脾胃偏弱，可用莲子、淮山、茯苓、白术煲些益气健脾的汤水。平时还可给孩子泡些陈皮水来喝，或在汤水中加些陈皮，有健脾醒胃的功效。