专家：丙肝防控早检测、早诊断、早治疗是关键
2016年，世界卫生组织（WHO）提出，2030年要全面消除病毒性肝炎作为公共威胁的全球战略目标，新发慢性乙肝和丙肝减少90%，乙肝和丙肝死亡率降至65%，慢性乙肝和丙肝治疗覆盖80%的患者。这一“2030目标”，或已成为全球肝病防治领域的“一号课题”。而我们在灭肝路上能做什么？
丙肝，即丙型病毒性肝炎，是一种由丙型肝炎病毒（HCV）感染引起的病毒性肝炎，主要有6种基因型及多种亚型，主要通过血液传播、母婴传播和性传播。一旦感染丙肝病毒，病人发生慢性化的风险极高。慢性丙肝通常症状较轻，表现为肝炎常见症状，如容易疲劳，食欲欠佳，腹胀等，也可以无任何自觉症状，继而可能进展为肝硬化、肝癌等。因此，也被称为“沉默的杀手”。
国家卫生健康委员会疾病预防控制局发布《2018年全国法定传染病疫情概况》显示，病毒性肝炎是我国新发病数第一的乙类传染病，其中丙肝发病数就有近22万，且呈逐年上升趋势。
中国工程院院士李兰娟表示，丙肝在我国发病人数如此之多，这与公众对这个病的知晓率太低有关。要抗击肝病，首先得发现感染者，而现状是大量感染者并不知晓自己是感染者，这为防控增加了难度；其次是消除对肝病患者的歧视，因为歧视，让许多潜在风险放大，反而增加了肝病患者的感染率。消灭肝病是一个系统工程，需要多方共同努力。
李兰娟在谈及她在临床治疗中的发现很痛心，她说：“到我这里来看病的患者许多都有肝腹水肝硬化现象，在了解其病情的过程中发现，他是一位丙肝感染者。”因此，她强调，丙肝的防控早检测、早诊断、早治疗非常重要，一旦发展成肝硬化，对病人及其家庭都是一种灾难。
另外，李兰娟还指出，目前我国体检过程中，并没有把丙肝列为一项常规检测项目，这也加重了丙肝防控的难度。她呼吁，作为一种健康体检，应该将肝炎检测列为一项常规检测项目，并且，这个检测项目操作起来其实非常简单，只需一点血液就可以完成，这既保护了自己，也保护了他人免受传染。
李兰娟表示，丙肝其实是可以治愈的疾病。她指出，现在药企注重研发新药，药品更新换代迭出，这为治愈疾病带来了希望，为医生们的治疗方案带来了底气，也为我们消灭肝炎计划提供了信心。丙肝治疗疗程也从48周发展到24周到12周到2019年5月15日，泛基因型丙肝治疗单一复方片剂艾诺全（格卡瑞韦哌仑他韦片）获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，让丙肝治疗更是缩短到了8周，目前，在北京、上海、广东、河南、浙江、湖北、陕西等省市，已有患者用上了这一治疗方案。
泛基因型药物治疗时，治疗过程中的检测会比较少，特别是对一些偏远、贫困地区，用泛基因型药物能减少检测。而更短疗程也能给医生和病人带去多重获益，比如尽早治愈；提高患者依从性；减少访视次数；易于药物相互作用的管理等。这从早治疗的角度看，也为中国在消灭丙肝这一公共卫生威胁增添了一个“有效武器”。（李轶群）
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