3项技术方案聚焦慢病早诊早治

7月1日，国家卫生健康委网站发布《上消化道癌人群筛查及早诊早治技术方案》《脑卒中人群筛查及综合干预技术方案》《儿童龋病预防干预技术方案》。据悉，这3项方案均产出于重大公共卫生服务项目中的慢性病防治重大专项，该专项2005年启动，国家癌症中心、国家心血管病中心、脑卒中防治工程委员会、中华口腔医学会等专业机构经十余年前期实践证实，施行有效的筛查和早诊早治可降低部分慢病的死亡率、提高患者生存率和生存质量，上消化道癌症、脑卒中以及儿童龋病就属于此类慢病。3项技术方案适宜我国不同地区，可向全国推广。

据介绍，上消化道癌症筛查和早诊早治的技术核心内容是评估个体患病风险，对筛选出的高危人群进行上消化道内镜检查，对发现的可疑病变进行活体组织病理学检查；对发现的食管高级别上皮内瘤变及癌患者，贲门、胃高级别上皮内瘤变及癌患者进行及时治疗；对患其他病变或未能及时治疗的患者，定期进行随访。

脑卒中人群筛查及综合干预的技术核心内容是针对高发地区40岁以上常住居民开展脑卒中危险因素筛查和风险评估，对筛选出的低危人群进行健康宣教和定期体检，对中危人群根据个体特点进行干预指导，对高危人群进行进一步检查，并开展综合干预；定期对中危、高危人群进行随访；如发现颈部血管病变患者或疑似脑卒中病人，则转诊到医院进行进一步诊断与治疗；推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。

口腔健康教育、窝沟封闭、局部用氟等是预防儿童龋病的适宜技术，通过有组织地开展儿童群体口腔疾病综合干预和健康教育，能够有效降低患龋率，维护儿童口腔健康。（记者张磊）